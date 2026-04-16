Politični pretres v Kranju: »Moja naloga svetnika ni, da molčim« in pokazal s prstom na župana

V kranjski politiki odmeva odločitev Janija Černeta, ki je po daljšem premisleku izstopil iz svetniške skupine SD. Kot poudarja, odločitev ni bila lahka, a jo vidi kot edino pošteno do volivcev, ki so mu zaupali glas. Černe poudarja, da je ves čas svojega mandata skušal delovati povezovalno in v dobro mesta. »Vedno sem si prizadeval podpirati dobre projekte za Kranj, delovati povezovalno, iskati rešitve, spoštovati zakonitost in zagovarjati racionalno porabo javnih sredstev,« pravi.

A po njegovih besedah tega v obstoječem okolju ne more več uresničevati. »Ko pa ne morem več sodelovati v okolju, kjer sta zaupanje in odprt, kolegialen dialog omejena, svojega dela ne morem opravljati tako, kot menim, da je prav.«

Posebej kritičen je do razkoraka med načrti in izvedbo. »Največja razlika je med zapisanim in izvedenim. Program, ki sem ga pomagal zasnovati, in prioritetni projekti, o katerih v Kranju govorimo že od osamosvojitve, se v proračunu pojavljajo leto za letom, a ostajajo le na papirju.«

Po njegovem mnenju projekti nimajo jasnih nosilcev in odgovornosti, zato se premikajo prepočasi. »Niso vodeni kot prioritete, saj ključnih odgovornih ni, da bi jih spremljali in sprejemali odločitve, zato zadeve predolgo stojijo na mestu in tiho drsijo v naslednja desetletja.«

Opozarjal na zakonitost, a naletel na odpor

Černe opozarja tudi na, kot pravi, vse manj prostora za razpravo. »Ob tem se je prostor za vsebinsko razpravo in kolegialnost zožil.« Kot dodaja, bi pričakoval drugačen odziv, ko opozori na morebitne nepravilnosti. »Kadar opozorim na pravno neskladna ravnanja župana oziroma občinske uprave, bi pričakoval, da se o tem pogovorimo z argumenti in odgovornostjo. Ne pa da se takšna opozorila razumejo kot problem.«

»Gre za dejanje odgovornosti in integritete«

Svoj izstop vidi kot osebno in politično odločitev. »Zato je moj izstop dejanje odgovornosti in osebne integritete.« Ob tem poudarja, da ne zapira vrat sodelovanju. »Hkrati ostajam odprt za razmislek in sodelovanje z vsemi, ki jim je mar za Kranj in ki spoštujejo odgovorno, odprto in zakonito delovanje.«

Svojo vlogo svetnika razume jasno: »Moja naloga svetnika ni, da molčim, ko menim, da se oddaljujemo od dogovorjenih ciljev ali ko so odprta vprašanja zakonitosti.«

Kako bo glasoval v prihodnje?

Černe napoveduje, da bo pri odločanju ostal zvest svojim merilom. »Pri odločanju bom ostal zvest merilom, ki so mi pomembna: dobri projekti za Kranj, zakonitost, izvedljivost, finančna racionalnost in korist za občanke in občane.« Ob tem dodaja, da bo podpiral razvojne projekte, a vztrajal pri nadzoru nad porabo denarja. »Podpiral bom dobre razvojne projekte skladno s prioritetami, hkrati pa vztrajal pri transparentnem in odgovornem upravljanju proračuna.«

Na koncu se je zahvalil volivcem. »Iskreno se zahvaljujem občankam in občanom za zaupanje. To zaupanje razumem zelo osebno, kot obvezo do Kranja, do ljudi in do lastne vesti.« Dodaja, da želi tudi v prihodnje delovati »pošteno, odločno, srčno in odgovorno« ter z mislijo na potrebe mesta.

Zaostreni odnosi z županom

Dogajanje ima tudi širše politično ozadje. Junija je župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec razrešil podžupana Janeza Černeta. Vrhunec zaostrenih odnosov naj bi bilo neusklajeno delovanje in porušeno zaupanje ob izboru direktorja Prešernovega gledališča Kranj.

V političnih krogih se sicer že dlje časa omenja, da naj bi imel Černe tudi ambicije po županskem položaju, kar dodatno zaostruje razmere pred prihodnjimi lokalnimi volitvami.