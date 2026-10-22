Politični pretres zaradi Tee Košir! Sukičeva kazensko ovadila Logarja in še dva ministra, pa še sestro Stevanovića

Primer nenadnega odstopa Tee Košir s poslanske funkcije dobiva novo razsežnost. Poslanka Levice Nataša Sukič je vložila kazensko ovadbo zoper predsednika Demokratov Anžeta Logarja, ožje vodstvo njegove stranke ter ministra Jerneja Vrtovca in Tadeja Ostrca. Prepričana je, da se za odstopom Koširjeve skriva politična trgovina, ki naj bi vključevala grožnje, izsiljevanje in celo zagotavljanje zaposlitve v zameno za poslanski mandat. Gre za resne očitke, ki pa za zdaj niso dokazani.

Sukičeva sumi, da je bila Koširjeva žrtev sistemskega ustrahovanja, groženj in finančnega izsiljevanja. Kot je navedla v ovadbi, naj bi jo s pritiski prisilili, da se odpove poslanskemu mandatu, s čimer bi preprečili spremembo političnega razmerja moči. Koširjeva je namreč pred tem napovedala prestop med nepovezane poslance. V zameno za odstop naj bi ji po navedbah Sukičeve zagotovili zaposlitev na direkciji za infrastrukturo.

Logarju in vodstvu Demokratov očita več kaznivih dejanj

Sukičeva je tako kazensko ovadila predsednika Demokratov Anžeta Logarja in ožje vodstvo stranke. Očita jim sume kaznivih dejanj grožnje, izsiljevanja, dajanja podkupnine in izsiljevanja poslanca, kar sodi med kazniva dejanja zoper ustavno ureditev in organe oblasti. Po njeni oceni naj bi bil cilj domnevnih pritiskov preprečiti, da bi Koširjeva kot nepovezana poslanka spremenila razmerja moči v parlamentu.

Ovadba se nanaša tudi na ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca in odgovorne osebe na direkciji za infrastrukturo. Sukičeva jim očita sum zlorabe uradnega položaja oziroma uradnih pravic ter sodelovanja pri zagotavljanju nezakonite koristi.

Zakaj je ovadila tudi zdravstvenega ministra?

Med ovadenimi je tudi minister za zdravje Tadej Ostrc. Sukičeva mu očita sum zlorabe uradnega položaja oziroma opustitve dolžnih ravnanj in prikrivanja podatkov uradnega dokumenta. Povod za ta del ovadbe je po navedbah poslanke dejstvo, da Ostrc ni želel razkriti celotne vsebine odstopne izjave Tee Košir s funkcije državne sekretarke na ministrstvu za zdravje. Sukičeva meni, da bi lahko bila vsebina dokumenta pomembna za razjasnitev okoliščin odstopa.

Ovadila tudi občinsko svetnico Resnice

Ovadba pa se ne ustavi pri ministrih in vodstvu Demokratov. Sukičeva je ovadila tudi neimenovano občinsko svetnico stranke Resnica na Jesenicah. Očita ji zavestno in usklajeno sodelovanje pri domnevnem finančnem izsiljevanju, pridobivanju osebnih podatkov in izvajanju pritiskov na uradno osebo z namenom vplivanja na sestavo državnega zbora. Kot kažejo podatki občine Jesenice, naj bi šlo za Zorico Dabižljebić, sestra prvaka Resni.ce Zorana Stevanovića​.

Tee Košir ni ovadila: »Bila je žrtev«

Zanimivo je, da Sukičeva med ovadene ni uvrstila Tee Košir, čeprav je prav njen odstop v središču celotnega dogajanja. Po oceni poslanke Levice je bila Koširjeva žrtev hudega ustrahovanja, groženj in finančnega izsiljevanja. Zaradi domnevnih pritiskov naj ne bi mogla svobodno odločati o svoji politični prihodnosti. Sukičeva zato meni, da je treba Koširjevo obravnavati kot žrtev, ne kot soudeleženko domnevnih kaznivih dejanj.

Nekdanja poslanka in državna sekretarka se je medtem vrnila v svoje podjetje.