Politični šok! Vodja poslancev Levice odhaja v SD

Na omrežju X je danes završalo. Novinar Pop TV-ja Anže Božič je v objavi zapisal, da naj bi Matej Tašner Vatovec, dosedanji vodja poslanske skupine Levice, zapuščal Levico in da naj bi približno dva meseca pred državnozborskimi volitvami prestopil k Socialnim demokratom (SD), ki jih vodi Matjaž Han. V isti objavi je zapisano tudi, da naj bi Vatovec Levico o odločitvi predvidoma seznanil še danes.

Dr. Matej Tašner Vatovec je dolgoletni obraz parlamentarne Levice: v državni zbor je bil prvič izvoljen leta 2014 na listi Združene levice, predhodnice današnje Levice, in od takrat ostaja del iste politične zgodbe. V aktualnem mandatu vodi poslansko skupino Levice, v kateri bi lahko do konca mandata ostali še trije poslanci, in sicer Tatjana Greif, Nataša Sukič in Milan Jakopovič.