Levica ne da Palestine: Janši grozi ustavna obtožba, Kajzerju interpelacija (VIDEO)

V SD napovedujejo interpelacijo ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja, v kateri bodo zahtevali odgovore in politično odgovornost za ravnanje slovenske zunanje politike. Medtem predloga ustavne obtožbe predsednika vlade Janeza Janše, ki sta ga vložili Svoboda in Levica, ne bodo sopodpisali. Svoboda in Levica predsedniku vlade očitata, da vodi zunanjo politiko v interesu Izraela, s tem pa krši ustavo in zakon o zunanjih zadevah.

Tone Kajzer in Gideon Saar. FOTO: Martin Metelko Afp

Kot je v izjavi za javnost pojasnil prvak Svobode Robert Golob, vlada izvaja zunanjo politiko, ki je izključno v interesu Izraela.

»Zaradi vsega tega smo prišli do zaključkov, da je predsednik vlade s tem kršil tako ustavo Republike Slovenije kot tudi zakon o zunanjih zadevah, Ustanovno listino Združenih narodov in celo vrsto mednarodnih resolucij Združenih narodov,« je dejal Golob. Prvak Svobode je omenil še, da je danes zunanji minister Gideon Sar, član izraelske vlade, »ki izvaja genocid v Gazi«, gost v Sloveniji in odpira veleposlaništvo na »našem ministrstvu za obrambo«. Zato so skupaj z Levico vložili predlog ustavne obtožbe z namenom, da ustavno sodišče Janšo odpokliče s funkcije predsednika vlade, je pojasnil. Koordinatorica Levice Asta Vrečko pa je dodala, da v Levici ustavno obtožbo podpirajo, ker sta Janševa vlada in premier osebno Slovenijo izdala večkrat. »Izdal je našo suverenost, kar je še posebej žalostno ob naši 35-letnici,« je zatrdila.

Iz SD so v kratkem sporočilu za javnost zapisali, da so imeli malo več kot eno uro za odločitev, ali pristopijo k ustavni obtožbi premierja Janše ali ne. Kljub temu so predlog vseeno preučili in o njem razpravljali na organih stranke. »Soglasno smo presodili, da je pravno-formalno legitimnejša pot tista, h kateri smo že sami pristopili – priprava interpelacije ministra za zunanje in evropske zadeve.«

Janez Janša. FOTO: Borut Zivulovic Reuters

Pričakujejo, da bodo pri interpelaciji sodelovale tudi druge opozicijske stranke. Ob tem so dodali, da so Socialni demokrati že ves čas načelni in trdni zagovorniki mednarodnega prava in pravic palestinskega ljudstva do lastne države.

»To smo pokazali v praksi, ko so na glasovanju vlade o pridružitvi Slovenije k tožbi Južne Afrike proti Izraelu zaradi genocida v Gazi pred Meddržavnim sodiščem, ki je potekalo na zaprti seji 12. marca 2026, ministri in ministrice Socialnih demokratov kot edini enotno glasovali za pridružitev k tožbi. V tej smeri pa smo vodili tudi politike na zunanjem ministrstvu – od priznanja Palestine, utrjevanja stališč podobno mislečih držav v EU do priprave vsega potrebnega za pridružitev tožbi zoper Izrael pred Meddržavnim sodiščem,« so povzeli svoja stališča.

Kako realno se mu zdi, da bi ustavno sodišče odpoklicalo Janšo? Na vprašanje, kako realno se zdi, da bi ustavno sodišče odpoklicalo premierja, je Robert Golob odgovoril, da mora opozicija pri tako očitnih kršitvah ustave uporabiti vse razpoložljive instrumente in to v skladu z ustavo, da pa bodo odločitve sprejeli drugje. Po njegovih besedah bodo predlagali sklep, da DZ zaprosi za odziv predsednice republike. Izrazil je tudi pričakovanje, da bo DZ predlog obravnaval v skladu s predpisanimi roki, in sicer v roku 30 dni.

Blamaža podpore skrajni fundaciji

Slovenski podporniki Palestine so sicer poskrbeli za prvovrstno blamažo, ko so podprili aktivistično akcijo propalestinske belgijske fundacije Hind Rajab. To vodi človek, ki geje označuje za »pedre, ki širijo aids«. Plinske celice v nacističnem koncentracijskem taborišču pa je pripisal kar ameriškemu režiserju Stevenu Spielbergu. Spletno stran je kasneje izbrisal, a je zapis dostopen preko arhivacijskega sistema Internet Archive. Slovenske novice so to prvovrstno blamažo razkrile včeraj.