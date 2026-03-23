Preroški Magnifico: že lani je vedel, kaj se bo zgodilo z Urško Klakočar Zupančič (VIDEO)

Slovensko politično prizorišče po zadnjih državnozborskih volitvah doživlja tektonske premike. Medtem ko se preštevajo glasovi in sestavljajo nove koalicije, sta pozornost javnosti ukradli dve napovedi odhoda. Od zakonodajne oblasti se poslavlja dosedanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, od aktivističnega boja na ulicah pa se, vsaj začasno, umika Nika Kovač.

Urški Klakočar Zupančič, magistrici pravnih znanosti in nekdanji sodnici, ki je politično pot začela kot glasna kritičarka prejšnje oblasti, se tokratni preboj v parlament ni posrečil. V okraju Ljubljana Center je prepričala nekaj manj kot 4000 volivcev, kar pa ni zadostovalo za ohranitev poslanskega stolčka. Kljub osebnemu neuspehu je v štabu Gibanja Svoboda izžarevala optimizem nad uspehom stranke, prepričana, da so bili težki reformni koraki preteklega mandata pravilna odločitev. Kmalu po razglasitvi rezultatov pa je na družbenem omrežju Facebook jasno začrtala svojo prihodnost: »Vsem izvoljenim poslankam in poslancem želim vse dobro. Naj gre Slovenija naprej. Jaz bom ostala sama svoja. In bom ustvarjala naprej izven politike.«

Avtorica zgodovinskih romanov Gretin greh in Sibilina sodba se tako očitno vrača k svojim ustvarjalnim koreninam. Zanimivo je, da je tovrstno »sproščanje urnika« že konec leta 2025 v svojem slogu napovedal glasbenik Magnifico. V humoristični oddaji Na žaru na POP TV se je pošalil, da bo imela predsednica po volitvah 2026 nenadoma ogromno prostega časa, in jo mimogrede povabil na svoj koncert. Ima Magnifico nadnaravne sposobnosti, ali se mu je napoved le posrečila? Video njegovih preroških besed si lahko ogledate spodaj.

Ko cena aktivizma postane previsoka

Hkrati s politično elito se osvežuje tudi polje civilne družbe. Nika Kovač, obraz Inštituta 8. marec, je po desetletju vodenja kampanj – od boja za pitno vodo do redefinicije kaznivega dejanja posilstva – napovedala umik. Razlogi za njeno odločitev so globoko osebni in pretresljivi. Kovačeva je razkrila, da so jo zadnji tedni pahnili v stisko zaradi nenehnih groženj s smrtjo, napadov in pritiskov. »Bala sem se biti v Sloveniji ... zdelo se mi je, da na ulicah ne najdem več veselja ali upanja,« je zapisala v eni od svojih objav. Čeprav je na terenu med ljudmi ponovno začutila solidarnost, ki ji je vlila upanje, je priznala, da je prišel čas, ko mora sebe postaviti na prvo mesto. Njena ekipa odhaja na zaslužen mesečni počitek, Nika pa se poslavlja z željo po miru.

Slovenija tako leta 2026 stopa v novo obdobje. Morda z manj hrupa, a zagotovo z opazno praznino na mestih, kjer sta stali ti dve močni ženski figuri.