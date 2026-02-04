Bogomil Ferfila povedal, kaj si misli o Mahničevem »uradu za deportacije«

Nedavno je javnost razburil poslanec SDS Žan Mahnič, ki je v medijskih nastopih in v razpravi o nezakonitih migracijah omenil možnost ustanovitve posebnega »urada za deportacije« po vzoru ameriškega ICE. Slednji je v zadnjem času v ZDA sprožil množične proteste, saj so njegovi agenti nezakonito usmrtili več zakonitih državljanov in mirnih protestnikov, celo neoboroženih. V koaliciji so se na to ostro odzvali: premier Robert Golob je poudaril, da je Slovenija med najvarnejšimi državami in da so se nezakonite migracije v letu 2025 po navedbah vlade zmanjšale, koalicijski poslanci pa so Mahničeve izjave označili za strašenje in retoriko skrajne desnice. To sicer ni prvič, da so Mahniča označili za skrajnega desničarja.

To ni prvič V javnih odzivih so Mahniča že večkrat opisali kot »skrajneža«. Tako je denimo 16. julija 2025 poslanka Levice Nataša Sukič njegove pozive k oboroževanju komentirala zelo ostro, in sicer, da je »neodgovoren desničarski ekstremist«. V koaliciji so se takrat odzvali tudi v Gibanju Svoboda, ki je njegove pozive opisalo kot »premik v skrajno smer«.

Ferfila: gre za predvolilno orodje

Strokovnjak Bogomil Ferfila ob razpravah o nezakonitih migracijah najprej postavi preprosto, a ključno vprašanje: koliko je pri nas sploh nezakonitih migrantov? Kot je dejal za Slovenske novice, so prišleki v azilnih domovih zakoniti, prav tako pa poudarja, da so tudi tujci, ki pri nas delajo, praviloma tukaj zakonito. Politolog pravi, da so delavci v Sloveniji po njegovem vedenju v zadnjem času večinoma iz Nepala in Filipinov, ker da je EU oziroma posamezne države EU z omenjenima državama sklenila dogovore o zaposlovanju. Ferfila zato meni, da je nezakonitih migrantov pri nas bolj malo. Opozarja pa še na druge skupine tujcev, ki v zadnjih letih prihajajo k nam: begunce iz Ukrajine, Rusije in Izraela. Ti po njegovih besedah pridejo z bivalnim vizumom oziroma dovoljenjem; če jim ta status poteče, lahko postanejo nezakoniti, vendar poudari, da to ni primerljivo z ZDA: »To ni tako kot v Ameriki, ko množično hodijo čez mejo,« je dejal in dodal, da se mu zdi, da je tega pri nas »verjetno zelo malo«.

V političnem smislu Ferfila ocenjuje, da je tematika migracij priročno predvolilno orodje. Po njegovem gre za potezo, ki »utrjuje prepričanje prepričanih«: na eni strani so volivci SDS, ki so že odločeni, za koga bodo volili, na drugi pa tisti, ki so še neopredeljeni. Ferfila razmišlja, da lahko teza o migrantih koga pritegne, da bi na volitvah izbral SDS, ob tem pa meni, da bo tak pristop nekatere tudi odbil. Temo migracij opisuje kot »predvolilni šlager«, s katerim naj bi SDS poskušal nabirati politične točke.