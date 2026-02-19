NSi in SDS napovedujeta bojkot soočenj na RTV! Politolog Hočevar jasen: »To je strel v koleno« (VIDEO)

Danes se uradno začenja kampanja za državnozborske volitve, ki bodo 22. marca. Politične stranke in liste bodo imele mesec dni za nagovarjanje volivcev. Stranke in liste, ki se bodo potegovale za sedeže v parlamentu, morajo kandidatne liste vložiti najkasneje danes do polnoči. Doslej so liste v vseh osmih volilnih enotah vložile parlamentarne stranke Gibanje Svoboda, SDS, SD, skupna lista NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča ter skupna lista Levice in Vesne - zelene stranke. Kandidatne liste so že vložili tudi Demokrati Anžeta Logarja, Mi, socialisti, Prerod - Stranka Vladimirja Prebiliča, Piratska stranka Slovenije, Resni.ca, SNS, skupna lista Stranka generacij in Zeleni Slovenije ter Glas upokojencev Pavla Ruparja.

Danes bodo kandidatne liste vlagali še v Alternativi za Slovenijo, Koaliciji zedinjenega naroda in stranki Karl Erjavec - stranka Zaupanje. Slednji bo svoje kandidate v mariborski, ptujski in celjski volilni enoti prispevala tudi stranka Suvereni, ki je v torek sprejela odločitev, da na volitvah kot stranka ne nastopi. Kandidature morajo stranke sicer podkrepiti s podpisi treh poslancev ali podpisi volivcev. Pri določitvi liste kandidatov morajo predlagatelji določiti tudi, v katerem volilnem okraju se bo glasovalo o posameznem kandidatu, upoštevati pa morajo tudi t. i. spolne ali ženske kvote, saj na kandidatnih listah noben spol ne sme biti zastopan z manj kot 35 odstotki skupnega števila kandidatov.

Strel v lastno koleno?

Za nagovarjanje volivcev bodo imele stranke in liste čas do 20. marca do polnoči, ko bo nastopil volilni molk. NSi in SDS napovedujeta, da se volilnih srečanj na nacionalni televiziji RTV Slovenija ne bosta udeležili. Politolog Marko Hočevar je za Odmeve ocenil, da je to precej drzna napoved. »Dajmo počakati, kako bo s tem na koncu, saj so soočenja na javni televiziji izjemnega pomena. Po drugi strani je dejstvo, da obe stranki, predvsem SDS, nagovarjata svojo že utrjeno volilno bazo skozi druge kanale, tudi televizijske. Za Novo Slovenijo pa je to predvsem v luči poskusa pridobitve čim večjega števila volivk in volivcev, lahko tudi strel v lastno koleno, kajti Nova Slovenija nastopa tudi s programom poskusa pridobitve enega zmernejšega desnega volilnega telesa in tistih, ki so bili razočarani nad največjo vladno stranko, tako da je to lahko precej dvorezen meč, predvsem za Novo Slovenijo. SDS, tudi če ne bo nastopil na soočenjih, zaradi tega verjetneje ne bo dobil nič manjše podpore.«

Ko bodo vse kandidatne liste vložene, bodo volilne komisije volilnih enot preizkusile njihovo zakonitost, do 6. marca pa bodo z žrebom določile sezname potrjenih list kandidatov v posamezni volilni enoti. Isti dan bo Državna volilna komisija (DVK) javno objavila sezname list kandidatov po volilnih enotah in sezname kandidatov, o katerih se glasuje v posameznih okrajih. Kandidati za poslance morajo DVK danes tudi sporočiti organizatorja volilne kampanje in podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo.