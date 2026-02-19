  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DRŽAVNOZBORSKE VOLITVE

NSi in SDS napovedujeta bojkot soočenj na RTV! Politolog Hočevar jasen: »To je strel v koleno« (VIDEO)

Opozarja, da se lahko volilna kampanja brez soočenj na javni televiziji, ki je zadnje tedne na tapeti zaradi cenzure lastnih oddaj, za NSi izteče kot dvorezen meč.
Fotografija je simbolična. FOTO: Marko Feist 
Fotografija je simbolična. FOTO: Marko Feist 
STA, A. G.
 19. 2. 2026 | 09:15
 19. 2. 2026 | 09:57
A+A-

Danes se uradno začenja kampanja za državnozborske volitve, ki bodo 22. marca. Politične stranke in liste bodo imele mesec dni za nagovarjanje volivcev. Stranke in liste, ki se bodo potegovale za sedeže v parlamentu, morajo kandidatne liste vložiti najkasneje danes do polnoči. Doslej so liste v vseh osmih volilnih enotah vložile parlamentarne stranke Gibanje Svoboda, SDS, SD, skupna lista NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča ter skupna lista Levice in Vesne - zelene stranke. Kandidatne liste so že vložili tudi Demokrati Anžeta Logarja, Mi, socialisti, Prerod - Stranka Vladimirja Prebiliča, Piratska stranka Slovenije, Resni.ca, SNS, skupna lista Stranka generacij in Zeleni Slovenije ter Glas upokojencev Pavla Ruparja.

Danes bodo kandidatne liste vlagali še v Alternativi za Slovenijo, Koaliciji zedinjenega naroda in stranki Karl Erjavec - stranka Zaupanje. Slednji bo svoje kandidate v mariborski, ptujski in celjski volilni enoti prispevala tudi stranka Suvereni, ki je v torek sprejela odločitev, da na volitvah kot stranka ne nastopi. Kandidature morajo stranke sicer podkrepiti s podpisi treh poslancev ali podpisi volivcev. Pri določitvi liste kandidatov morajo predlagatelji določiti tudi, v katerem volilnem okraju se bo glasovalo o posameznem kandidatu, upoštevati pa morajo tudi t. i. spolne ali ženske kvote, saj na kandidatnih listah noben spol ne sme biti zastopan z manj kot 35 odstotki skupnega števila kandidatov. 

Strel v lastno koleno?

Za nagovarjanje volivcev bodo imele stranke in liste čas do 20. marca do polnoči, ko bo nastopil volilni molk. NSi in SDS napovedujeta, da se volilnih srečanj na nacionalni televiziji RTV Slovenija ne bosta udeležili. Politolog Marko Hočevar je za Odmeve ocenil, da je to precej drzna napoved. »Dajmo počakati, kako bo s tem na koncu, saj so soočenja na javni televiziji izjemnega pomena. Po drugi strani je dejstvo, da obe stranki, predvsem SDS, nagovarjata svojo že utrjeno volilno bazo skozi druge kanale, tudi televizijske. Za Novo Slovenijo pa je to predvsem v luči poskusa pridobitve čim večjega števila volivk in volivcev, lahko tudi strel v lastno koleno, kajti Nova Slovenija nastopa tudi s programom poskusa pridobitve enega zmernejšega desnega volilnega telesa in tistih, ki so bili razočarani nad največjo vladno stranko, tako da je to lahko precej dvorezen meč, predvsem za Novo Slovenijo. SDS, tudi če ne bo nastopil na soočenjih, zaradi tega verjetneje ne bo dobil nič manjše podpore.«

Za nagovarjanje volivcev bodo imele stranke in liste čas do 20. marca do polnoči, ko bo nastopil volilni molk.

Ko bodo vse kandidatne liste vložene, bodo volilne komisije volilnih enot preizkusile njihovo zakonitost, do 6. marca pa bodo z žrebom določile sezname potrjenih list kandidatov v posamezni volilni enoti. Isti dan bo Državna volilna komisija (DVK) javno objavila sezname list kandidatov po volilnih enotah in sezname kandidatov, o katerih se glasuje v posameznih okrajih. Kandidati za poslance morajo DVK danes tudi sporočiti organizatorja volilne kampanje in podatke o odprtju posebnega transakcijskega računa za volilno kampanjo.

Več iz teme

Marko Hočevardržavnozborske volitvevolilna kampanjapolitične strankekampanjastrankepolitikaSlovenijadržavni zborVolitve 2026
ZADNJE NOVICE
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ODNOSI

Zvezdanina modrost: »Da materi svojega otroka namerno ne pomagaš, se mi zdi odvratno ...«

Naredi več, kot misliš, da zmoreš, potem boš videl, kaj vse zmoreš.
19. 2. 2026 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
TEST DOMA

10 fitnes testov, ki bi jih moral opraviti vsak po 40. letu

Naj bo teh deset testov vaš osebni letni tehnični pregled telesne pripravljenosti.
Miroslav Cvjetičanin19. 2. 2026 | 13:00
12:10
Šport  |  Športni trači
EROS

Olimpijci v zasebnem življenju: močni, stabilni in divji tudi v spalnici

Vrhunska pripravljenost odlična podlaga za spolnost. Slednja pred tekmovanji ni vedno prepovedana.
19. 2. 2026 | 12:10
12:06
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Žalostna vest: umrl je nekdanji slovenski zunanji minister

Boris Frlec se je poslovil V 91. letu starosti.
19. 2. 2026 | 12:06
11:42
Bulvar  |  Tuji trači
PREISKOVALNI POSTOPEK

Šok v britanski kraljevi družini: nekdanji princ Andrew aretiran (VIDEO)

Andrew odločno zanika vse obtožbe proti njemu v povezavi z Epsteinom.
19. 2. 2026 | 11:42
11:30
Novice  |  Kronika  |  Doma
VANDALA

Na območju Dobove nekdo poškodoval dve službeni vozili policije. Zdaj znano, kdo

Brežiški policisti so ugotovili, kdo sta bila vandala, ki sta poškodovala službena vozila.
19. 2. 2026 | 11:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki