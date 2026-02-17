  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SODOBNA UMETNOST

Polivanje menstrualne krvi, urina in iztrebkov: Kdo je odgovoren za sporni performans v Novi Gorici? (FOTO)

Novembrska izvedba umetniškega dogodka v Xcentru je razkrila različna pojasnila o tem, kaj je bilo napovedano in kdo je pristojen za nadzor vsebine.
Uporaba telesa in bioloških materialov je stalnica njene umetniške prakse. FOTO: Klara Stilinović

Uporaba telesa in bioloških materialov je stalnica njene umetniške prakse. FOTO: Klara Stilinović

Jatun Risba med enim izmed svojih performansov. FOTO: Klara Stilinović

Jatun Risba med enim izmed svojih performansov. FOTO: Klara Stilinović

Ena izmed njenih umetnin. FOTO: Klara Stilinović

Ena izmed njenih umetnin. FOTO: Klara Stilinović

Uporaba telesa in bioloških materialov je stalnica njene umetniške prakse. FOTO: Klara Stilinović
Jatun Risba med enim izmed svojih performansov. FOTO: Klara Stilinović
Ena izmed njenih umetnin. FOTO: Klara Stilinović
Kaja Grozina
 17. 2. 2026 | 10:45
 17. 2. 2026 | 11:02
A+A-

Performans, ki je v zadnjih dneh sprožil burne odzive javnosti, je bil izveden 14. novembra 2025 v prostorih Xcentra v Novi Gorici, in sicer v okviru festivala Pixxelpoint 2025, ki poteka pod okriljem Kulturnega doma Nova Gorica. Umetnica Jatun Risba je v večernih urah predstavila protestni performans z naslovom Biohazard Bandolier: In-between Panic, ki je vključeval delno goloto, uporabo menstrualne krvi, človeškega urina in iztrebkov ter nameščen penis na žensko telo.


Video: performans Jatun Risbe, poimenovan "Forma Viva" na dogodku Teden možganov v Ljubljani.

Različna pojasnila o napovedani vsebini in odgovornosti

Po navedbah javnega zavoda Go!2025, ki upravlja del programov v okviru projekta Evropske prestolnice kulture, je bila za festival napovedana drugačna vsebina. Direktorica zavoda Mija Lorbek je poudarila, da bi morala biti vsebina dogodka predhodno usklajena z upravljavci prostora, saj gre za objekt, ki je sicer javno dostopen in nosi tudi status varne točke za mlade. Januarja letos so Kulturnemu domu Nova Gorica posredovali uradno opozorilo o neprimernosti dogodka v takšnem okolju ter izrazili pričakovanje, da se posnetek performansa, ki je dostopen na spletu, umakne. 

Uporaba telesa in bioloških materialov je stalnica njene umetniške prakse. FOTO: Klara Stilinović
Uporaba telesa in bioloških materialov je stalnica njene umetniške prakse. FOTO: Klara Stilinović

Menstrualna kri je del njene daljše umetniške prakse 

V Kulturnem domu Nova Gorica navajajo, da je bil program festivala v celoti v pristojnosti mednarodne kuratorske ekipe, ki so jo sestavljali Benjamin Gruner, Francesko Scarel, Katarina Podobnik in vodja ekipe Peter Purg. Vodja Mestne galerije Nova Gorica in vodja festivala Pavla Jarc pojasnjuje, da nekdanji direktor Kulturnega doma Andrej Šušmelj ter vodstvo zavoda umetnice za izvedbo omenjenega performansa nista povabila. Po njihovih navedbah je bil performans izveden kot del strokovnega simpozija Pixxelpoint, v večernem času in v zaprtih prostorih zgornjega nadstropja Xcentra. Prisotnih naj bi bilo približno dvajset oseb, med njimi študenti umetniških akademij, organizatorji ter sodelujoči umetniki, medtem ko širša javnost ni bila navzoča. S pisno izjavo se je odzvala tudi umetnica Jatun Risba, ki navaja, da za izvedbo performansa ni prejela honorarja, saj sodelovanje na simpoziju ni bilo plačano. Občinstvo naj bi sestavljali udeleženci simpozija in povabljeni podporniki s področja umetnosti. Medijske zapise o dogodku je označila za senzacionalistične in politično motivirane.

Ena izmed njenih umetnin. FOTO: Klara Stilinović
Ena izmed njenih umetnin. FOTO: Klara Stilinović

Uporaba menstrualne krvi je sicer del njene daljše umetniške prakse. Na performansu Casting Sun and Oxygen for a Collective Rebirth (2024), ki je bil premierno predstavljenem na razstavi v Reki, je menstrualno kri in tekoči klorofil uporabila za ustvarjanje telesnih odtisov. Teoretska izhodišča svojega dela je predstavila tudi v znanstvenem članku, objavljenem v reviji Body, Space & Technology, ter v knjižnem poglavju v publikaciji Blut/Blood (2025), izdani pri avstrijskem intermedijskem festivalu Schmiede.

Več iz teme

menstrualna kriperformenssodobna umetnostjatun risba
ZADNJE NOVICE
11:44
Novice  |  Slovenija
PUST

Žene so jih na plačilni dan zapite iskale v oštarijah

Najbolj znana pustna maska Pustnega karnevala v Šoštanju je postal Koš šoštanjski, lik, ki upodablja prosti čas domačina usnjarja.
17. 2. 2026 | 11:44
11:40
Novice  |  Slovenija
ZAVAJAJOČE OGLAŠEVANJE

David Zupančič res takole oskrbuje paciente ali gre za novo krajo identitete?

Na družbenih omrežjih se je pojavil oglas za čudežno kremo proti luskavici, oblikovan kot navidezni novinarski članek.
Kaja Grozina17. 2. 2026 | 11:40
11:36
Novice  |  Svet
SLOVO

Umrl je Jesse Jackson: »Njegovo neomajno prepričanje v pravičnost, enakost in ljubezen je navdihnilo milijone«

Poslovil se je ameriški politik in aktivist za državljanske pravice.
17. 2. 2026 | 11:36
11:16
Šport  |  Športni trači
BORKA

Lindsey Vonn pokazala, kakšno je njeno življenje po grozljivem zlomu in štirih operacijah (VIDEO)

Okrevanje po hudem padcu.
17. 2. 2026 | 11:16
11:00
Lifestyle  |  Polet
PO DOMAČE

Gorčica proti mišičnim krčem? Zakaj nanjo prisega tudi NHL zvezdnik na olimpijadi

Glavni razlog, zakaj se gorčica omenja kot naravna pomoč pri mišičnih krčih, je ocetna kislina.
Miroslav Cvjetičanin17. 2. 2026 | 11:00
10:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALERGIJE

​Ko pes začne gristi tačke in se praska do krvi: vodič za najpogostejše vzroke in kako ukrepati takoj

Ko vaš pes po vsakem sprehodu začne lizati tačke ali se praska tako močno, da nastanejo krvave rane, to ni samo neprijetno — je alarm, da nekaj ni v redu.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 10:49

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Kako kaže z vašimi prihranki?

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki