Polivanje menstrualne krvi, urina in iztrebkov: Kdo je odgovoren za sporni performans v Novi Gorici? (FOTO)

Performans, ki je v zadnjih dneh sprožil burne odzive javnosti, je bil izveden 14. novembra 2025 v prostorih Xcentra v Novi Gorici, in sicer v okviru festivala Pixxelpoint 2025, ki poteka pod okriljem Kulturnega doma Nova Gorica. Umetnica Jatun Risba je v večernih urah predstavila protestni performans z naslovom Biohazard Bandolier: In-between Panic, ki je vključeval delno goloto, uporabo menstrualne krvi, človeškega urina in iztrebkov ter nameščen penis na žensko telo.

Različna pojasnila o napovedani vsebini in odgovornosti

Po navedbah javnega zavoda Go!2025, ki upravlja del programov v okviru projekta Evropske prestolnice kulture, je bila za festival napovedana drugačna vsebina. Direktorica zavoda Mija Lorbek je poudarila, da bi morala biti vsebina dogodka predhodno usklajena z upravljavci prostora, saj gre za objekt, ki je sicer javno dostopen in nosi tudi status varne točke za mlade. Januarja letos so Kulturnemu domu Nova Gorica posredovali uradno opozorilo o neprimernosti dogodka v takšnem okolju ter izrazili pričakovanje, da se posnetek performansa, ki je dostopen na spletu, umakne.

Menstrualna kri je del njene daljše umetniške prakse

V Kulturnem domu Nova Gorica navajajo, da je bil program festivala v celoti v pristojnosti mednarodne kuratorske ekipe, ki so jo sestavljali Benjamin Gruner, Francesko Scarel, Katarina Podobnik in vodja ekipe Peter Purg. Vodja Mestne galerije Nova Gorica in vodja festivala Pavla Jarc pojasnjuje, da nekdanji direktor Kulturnega doma Andrej Šušmelj ter vodstvo zavoda umetnice za izvedbo omenjenega performansa nista povabila. Po njihovih navedbah je bil performans izveden kot del strokovnega simpozija Pixxelpoint, v večernem času in v zaprtih prostorih zgornjega nadstropja Xcentra. Prisotnih naj bi bilo približno dvajset oseb, med njimi študenti umetniških akademij, organizatorji ter sodelujoči umetniki, medtem ko širša javnost ni bila navzoča. S pisno izjavo se je odzvala tudi umetnica Jatun Risba, ki navaja, da za izvedbo performansa ni prejela honorarja, saj sodelovanje na simpoziju ni bilo plačano. Občinstvo naj bi sestavljali udeleženci simpozija in povabljeni podporniki s področja umetnosti. Medijske zapise o dogodku je označila za senzacionalistične in politično motivirane.

Uporaba menstrualne krvi je sicer del njene daljše umetniške prakse. Na performansu Casting Sun and Oxygen for a Collective Rebirth (2024), ki je bil premierno predstavljenem na razstavi v Reki, je menstrualno kri in tekoči klorofil uporabila za ustvarjanje telesnih odtisov. Teoretska izhodišča svojega dela je predstavila tudi v znanstvenem članku, objavljenem v reviji Body, Space & Technology, ter v knjižnem poglavju v publikaciji Blut/Blood (2025), izdani pri avstrijskem intermedijskem festivalu Schmiede.