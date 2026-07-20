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Polnjenje pred bloki je večplasten problem, ali sploh obstaja rešitev?

Zlasti so problematična starejša naselja, kjer že parkirišč ni dovolj.
Pred bloki je najprej treba urediti lastništvo parkirišč, šele potem je mogoče razmišljati o ureditvi polnilnic za e-avtomobile. Foto: Dejan Javornik

Pred bloki je najprej treba urediti lastništvo parkirišč, šele potem je mogoče razmišljati o ureditvi polnilnic za e-avtomobile. Foto: Dejan Javornik

Lovrenc Švegl: Preureditev starejšega parkirišča za električne polnilnice ni poceni. Foto: Gašper Boncelj

Lovrenc Švegl: Preureditev starejšega parkirišča za električne polnilnice ni poceni. Foto: Gašper Boncelj

Polnilnice, kot jih že vrsto let izdeluje Etrel (na fotografijii), so pri ureditvi polnjenja na parkirišču še najmanjše finančno breme, veliko dražji so gradbena dela in ureditev večje priključne moči. Foto: Gašper Boncelj

Polnilnice, kot jih že vrsto let izdeluje Etrel (na fotografijii), so pri ureditvi polnjenja na parkirišču še najmanjše finančno breme, veliko dražji so gradbena dela in ureditev večje priključne moči. Foto: Gašper Boncelj

Pred bloki je najprej treba urediti lastništvo parkirišč, šele potem je mogoče razmišljati o ureditvi polnilnic za e-avtomobile. Foto: Dejan Javornik
Lovrenc Švegl: Preureditev starejšega parkirišča za električne polnilnice ni poceni. Foto: Gašper Boncelj
Polnilnice, kot jih že vrsto let izdeluje Etrel (na fotografijii), so pri ureditvi polnjenja na parkirišču še najmanjše finančno breme, veliko dražji so gradbena dela in ureditev večje priključne moči. Foto: Gašper Boncelj
Gašper Boncelj
 20. 7. 2026 | 07:38
5:05
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Kdor živi v bloku, avto lahko polni na javni polnilnici, a tam je polnjenje dražje kot doma. Temu bi lahko rekli neke vrste diskriminacija, kajti če imamo bencinski ali dizelski avtomobil, gorivo lahko natočimo le na črpalki, torej je cena za vse enaka. Pri večstanovanjskih objektih so v novogradnjah stvari glede električne polnilne infrastrukture že lažje, saj jih že načrtujejo tako, da je možna ureditev polnjenja.

Lovrenc Švegl: Preureditev starejšega parkirišča za električne polnilnice ni poceni. Foto: Gašper Boncelj
Lovrenc Švegl: Preureditev starejšega parkirišča za električne polnilnice ni poceni. Foto: Gašper Boncelj
Veliko bolj zahtevno je to v starejših blokovskih naseljih. »Ne gre le za postavitev polnilnic, ampak še za marsikaj drugega. Če imamo na primer blokovsko parkirišče s sto parkirnimi mesti in bi radi na dvajsetih imeli možnost električnega polnjenja, se pojavi kar precej vprašanj. Prvi problem je že to, da marsikje šele rešujejo lastništvo parkirišča, kar je nepremičninsko-pravna zadeva,« pravi Lovrenc Švegl, direktor Etrela, ki razvija in izdeluje polnilnice za električna vozila. »Če je parkirišče v občinski lasti, bi to uredila občina in recimo ponudila električno polnjenje po neki tarifi, ki naj bi bila nižja od ponudnikov na javnih polnilnicah. A tu je meja tanka, saj se mora tudi občini to splačati.« Bolj zapleteno je, nadaljuje, če so lastniki parkirišča stanovalci, saj morajo skupno infrastrukturo bržkone financirati sami, se z vsem tem ukvarjati in si stroške porazdeliti. »Tu bo verjetno dogovor zahteven,« meni Švegl.

Investicija ni majhna. Po sogovornikovih besedah se polnilnice AC za počasno polnjenje (z močjo 11 ali 22 kW) že lahko kupi, to še ni tako drago, toda pod starejšimi parkirišči so večinoma neke osnovne cevi, ki verjetno niso prilagojene za količino potrebnih kablov. Ti niso poceni. Ko se lotimo tega in ko moramo urediti še priklop, je potrebnih veliko gradbeno-instalacijskih del. »Če pogledam zelo čez prst, bi ob predpostavki, da je na voljo zadostna priključna moč, za kakih 20 polnilnih mest to stalo kakih 250 tisoč evrov,« pravi Švegl in nadaljuje: »Vendar je priključna moč v starih blokih nizka, verjetno bi jo bilo treba povečati. Če je potrebna postavitev dodatne transformatorske postaje, so stroški višji še za kakih 200 tisoč evrov. Hitro se pojavi vprašanje, kdaj se bo takšna naložba povrnila.«

Na starejših parkiriščih večinoma ni cevi za potrebne kable.

Kot razloži, je v primeru polnilnice v lastni hiši sistem razmeroma enostaven, potrebna je le neka povezljivost, aplikacija. »Na parkiriščih pred stanovanjskimi bloki in tudi tistih, kjer so delovna mesta, pa je polnilna infrastruktura dostopna več uporabnikom, gre za zaprto (poljavno) skupino. V tem primeru je treba imeti neki zaledni sistem, program, ki bo moč polnilnic usklajeval in upravljal plačila. Preprosteje rečeno, to morajo biti tako imenovane pametne polnilnice.«

Polnilnice, kot jih že vrsto let izdeluje Etrel (na fotografijii), so pri ureditvi polnjenja na parkirišču še najmanjše finančno breme, veliko dražji so gradbena dela in ureditev večje priključne moči. Foto: Gašper Boncelj
Polnilnice, kot jih že vrsto let izdeluje Etrel (na fotografijii), so pri ureditvi polnjenja na parkirišču še najmanjše finančno breme, veliko dražji so gradbena dela in ureditev večje priključne moči. Foto: Gašper Boncelj
Mimogrede, treba je urediti, koliko časa bo lahko kdo na parkirnem mestu s polnilnico, pa tudi, da ne bodo na njem stali neelektrični avtomobili. Zadnje utegne biti problem, saj tega marsikdo ne spoštuje niti na javnih polnilnicah. Po drugi strani je možno, da bo sčasoma v bloku več lastnikov električnih avtomobilov, ki jih bodo želeli polniti, recimo 40 namesto 20. Vse to kaže, da je problem večplasten. »Tega ne more urejati upravnik, tudi občina, če je ona lastnica, ne, vsaj za zdaj pri nas nima teh zmogljivosti. Nismo še Norveška, kjer občine to res počnejo same. Menim, da bi bilo pri nas potrebno neko javno-zasebno partnerstvo,« pravi Švegl. Po njegovem bi bila optimalna rešitev nepovratna evropska ali državna sredstva za občine, ki bi morale sodelovati z upravljavci polnilnih postaj. Slednji sicer ne bi imeli interesa tu postaviti polnilnic in prodajati električne energije, ki je cenejša kot na njihovih polnilnicah, poleg tega se ne ve, koliko bodo polnilnice na parkiriščih izkoriščene.

Pravica do vklopa

V Evropski uniji že dlje velja pravica do vklopa, ki jo določa direktiva o energetski učinkovitosti stavb. Ta od držav članic zahteva, da poenostavijo in pospešijo postopke za namestitev polnilne infrastrukture za električna vozila tako v novih kot obstoječih stavbah. Načeloma bi vsak stanovalec moral imeti pravico, da na lastne stroške postavi polnilnico, zadržek je lahko le pravne narave, če bi šlo za poseganje v tujo lastnino. Direktiva določa tudi ureditev novogradnje v tem smislu. Ko se gradi, je to sicer dodaten strošek, toda če se to ureja kasneje, je strošek dvakrat ali trikrat večji. Kot je dejal Lovrenc Švegl, so na Švedskem ravno ta mesec uzakonili, da morajo imeti nove stanovanjske hiše s tremi ali več parkirnimi mesti pri vseh cevi za kable, pri polovici morajo biti kabli vnaprej položeni, vsaj eno mesto pa mora imeti vnaprej izvedeno električno polnilnico.

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