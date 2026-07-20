Polnjenje pred bloki je večplasten problem, ali sploh obstaja rešitev?

Kdor živi v bloku, avto lahko polni na javni polnilnici, a tam je polnjenje dražje kot doma. Temu bi lahko rekli neke vrste diskriminacija, kajti če imamo bencinski ali dizelski avtomobil, gorivo lahko natočimo le na črpalki, torej je cena za vse enaka. Pri večstanovanjskih objektih so v novogradnjah stvari glede električne polnilne infrastrukture že lažje, saj jih že načrtujejo tako, da je možna ureditev polnjenja.
Investicija ni majhna. Po sogovornikovih besedah se polnilnice AC za počasno polnjenje (z močjo 11 ali 22 kW) že lahko kupi, to še ni tako drago, toda pod starejšimi parkirišči so večinoma neke osnovne cevi, ki verjetno niso prilagojene za količino potrebnih kablov. Ti niso poceni. Ko se lotimo tega in ko moramo urediti še priklop, je potrebnih veliko gradbeno-instalacijskih del. »Če pogledam zelo čez prst, bi ob predpostavki, da je na voljo zadostna priključna moč, za kakih 20 polnilnih mest to stalo kakih 250 tisoč evrov,« pravi Švegl in nadaljuje: »Vendar je priključna moč v starih blokih nizka, verjetno bi jo bilo treba povečati. Če je potrebna postavitev dodatne transformatorske postaje, so stroški višji še za kakih 200 tisoč evrov. Hitro se pojavi vprašanje, kdaj se bo takšna naložba povrnila.«
Na starejših parkiriščih večinoma ni cevi za potrebne kable.
Kot razloži, je v primeru polnilnice v lastni hiši sistem razmeroma enostaven, potrebna je le neka povezljivost, aplikacija. »Na parkiriščih pred stanovanjskimi bloki in tudi tistih, kjer so delovna mesta, pa je polnilna infrastruktura dostopna več uporabnikom, gre za zaprto (poljavno) skupino. V tem primeru je treba imeti neki zaledni sistem, program, ki bo moč polnilnic usklajeval in upravljal plačila. Preprosteje rečeno, to morajo biti tako imenovane pametne polnilnice.«
Pravica do vklopa
V Evropski uniji že dlje velja pravica do vklopa, ki jo določa direktiva o energetski učinkovitosti stavb. Ta od držav članic zahteva, da poenostavijo in pospešijo postopke za namestitev polnilne infrastrukture za električna vozila tako v novih kot obstoječih stavbah. Načeloma bi vsak stanovalec moral imeti pravico, da na lastne stroške postavi polnilnico, zadržek je lahko le pravne narave, če bi šlo za poseganje v tujo lastnino. Direktiva določa tudi ureditev novogradnje v tem smislu. Ko se gradi, je to sicer dodaten strošek, toda če se to ureja kasneje, je strošek dvakrat ali trikrat večji. Kot je dejal Lovrenc Švegl, so na Švedskem ravno ta mesec uzakonili, da morajo imeti nove stanovanjske hiše s tremi ali več parkirnimi mesti pri vseh cevi za kable, pri polovici morajo biti kabli vnaprej položeni, vsaj eno mesto pa mora imeti vnaprej izvedeno električno polnilnico.