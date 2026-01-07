Položnice v domovih za starejše zdaj krepko nižje, to so konkretni primeri

Z letošnjim januarjem je prišla pocenitev, ki je bodo številni veseli. Po novem so položnice v domovih za starejše občutno nižje. Po besedah ministrstva za solidarno prihodnost bo velika večina stanovalcev finančno na boljšem, ker od zdaj plačujejo le še nastanitev in prehrano, oskrbe pa ne več. Kot pravijo, bodo v najvišji meri razbremenjeni tisti stanovalci, ki prejemajo najvišjo raven oskrbe. Ob tej spremembi je minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac danes obiskal Dom upokojencev Hrastnik. Z direktorjem tega doma upokojencev, Borutom Vidmarjem, je sodeloval pri izdaji prvih položnic za dolgotrajno oskrbo v instituciji v Sloveniji.

Konkretni primeri

Minister Maljevac je ob obisku predstavil šest konkretnih primerov položnic, ki kažejo, koliko nižje so po novem položnice. V primeru osebe, ki potrebuje najmanj oskrbe in je po starem sistemu plačala 849,40 evra, po novem položnica znaša 743,69 evra, torej 105,71 evra manj kot prej. Še večje so razlike pri oskrbi 3. nivoja. Če je stanovalec za oskrbo na ravni 3/1 prej plačal 1.148,60 evra, po novem plača 693,96 evra. Če je novembra plačal 1.323,20 evra, po novem plača 861,92 evra. V najvišji kategoriji, pri oskrbi 3/2, je prihranek še večji. V prvem prikazanem primeru se je položnica iz 1.356,50 evra zmanjšala na 749,76 evra. V primeru, ko je oseba prej plačala 1.359,28 evra, mora po novem 742,05 evra, tretja oseba pa mora namesto prejšnjih 1.340,34 evra zdaj plačati 693,16 evra.

Sistem deluje po načelu solidarnosti

Maljevac je pri teh novih položnicah izpostavil solidarnost. »Ti primeri jasno kažejo, da sistem deluje po načelu solidarnosti: večje kot so potrebe po oskrbi, večja je razbremenitev. To je bil naš cilj in danes ga vidimo v praksi,« je poudaril minister. Direktor doma Vidmar pa je po pisanju ministrstva ob tem izpostavil organizacijski in strokovni napor zaposlenih: »Prehod v sistem dolgotrajne oskrbe je bil zahteven, a smo ga skupaj z zaposlenimi izpeljali uspešno. Stanovalci so spremembe sprejeli z olajšanjem, saj so učinki na njihove položnice konkretni in razumljivi.«