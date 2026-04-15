Polulski most v Celju bo kmalu padel, prebivalce skrbi to

Mestna občina Celje je ena od najbolj poplavno ogroženih, poplavne karte so se po ujmi leta 2023 precej spremenile in odmaknile sprejetje občinskega prostorskega načrta (OPN). Direkcija za vode v Celju izvaja več projektov, ki so ocenjeni na 25 milijonov evrov. Večina je končanih, največji je zamenjava mostu čez Savinjo na Polulah. Sprva so napovedali, da bodo stari most porušili, ko bo novi zgrajen, toda zaradi del v strugi bodo stari most porušili prej, predvidoma konec aprila. Polulski most je vreden okoli 15 milijonov evrov. Ne gre le za zamenjavo mostu, ampak bodo na tem delu razširili tudi strugo Savinje, ob vladnem obisku regije je minister za naravne vire in prostor Jože Novak povedal, da bo novi most pet metrov višji od starega. »Pretočnost se bo povečala na 1600 kubičnih metrov na sekundo, kar je skoraj dvakrat več, kot je bilo pri prejšnjem mostu.« Prav zato, ker gre tudi za vodnogospodarske ureditve, ne bodo mogli najprej zgraditi novega mostu in potem podreti starega, ampak bodo dela potekala hkrati.
15 MILIJONOV evrov je vreden.
Ljudi, ki se vsak dan vozijo na relaciji Celje–Laško, že dlje skrbi, kaj bo na cesti, saj je gneča že zdaj. Poleg gradnje mostu namreč poteka rekonstrukcija omenjene državne ceste z novim krožiščem. Prav to je glavni razlog za prometne preglavice, je na novinarski konferenci povedal župan Matija Kovač. »S tako gostim prometom je težko voditi gradbišče. Vso zimo so izvajalci delali in upam, da bodo v naslednjih mesecih delo uspešno končali. Rok za izvedbo protipoplavnih ukrepov je konec junija in verjamem, da bosta oba glavna investitorja, to sta direkcija za vode in direkcija za infrastrukturo, dela v rokih dokončala.«