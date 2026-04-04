Pomanjkanje dizla v Sloveniji: kaj so pokazale Darsove kamere

Le nekaj dni pred državnozborskimi volitvami Slovenija ni bila napeta le politično, temveč tudi na povsem vsakdanji ravni. Na bencinskih servisih se je, domnevno zaradi zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu, začelo dogajati nekaj, česar še nismo doživeli v samostojni Sloveniji, in sicer ponekod je začelo zmanjkovati dizla. Vozniki so se vozili od ene črpalke do druge, preverjali zaloge in čakali, ali bodo še pravočasno prišli do goriva. Med ljudmi se je širila negotovost, dodatno podžgana z rastjo cen goriv. Čeprav je država cene še vedno regulirala in skušala umiriti razmere, so potrošniki pritisk in napetost na trgu jasno zaznali.

Pojavljali so se tudi občutki, da je na cestah manj vozil. Zato smo se obrnili na Dars in preverili, ali so se spremembe poznale tudi v prometnih tokovih na avtocestah. Njihov odgovor je, da večjih odstopanj niso zaznali.

»Na podlagi podatkov, ki jih spremljamo v družbi DARS, ugotavljamo, da promet na avtocestnem omrežju v zadnjem obdobju poteka običajno in ne kaže na izrazita odstopanja. V času, ko je ponekod po Sloveniji prihajalo do pomanjkanja goriva, na avtocestnem omrežju nismo zaznali bistvenega zmanjšanja prometa,« pojasnjujejo.

S podatkov, ki so jih zabeležile kamere, so na Ravbarkomandi štirinajst dni pred napadom ZDA na Iran, 16. februarja, zabeležili 46.623 vozil, mesec pozneje, 16. marca, 45.690, 23. marca, dan po volitvah, pa 46.692 vozil. Na južni ljubljanski obvoznici so številke celo rahlo zrasle – s 76.373 vozil sredi februarja na 79.958 sredi marca in 80.303 po volitvah.

Tudi podatki za zadnje dni konca marca in začetek aprila ne kažejo opaznejših odstopanj v dnevni mobilnosti v primerjavi z mesecem prej, dodajajo na Darsu. Manjša nihanja v prometu pripisujejo predvsem vremenu: »Manjša nihanja v prometu, ki smo jih zaznali v zadnjem tednu, lahko pripišemo predvsem vremenskim razmeram, saj je bilo vreme manj ugodno.«

Kljub višjim cenam goriv in primerom, ko dizla na posameznih črpalkah ni bilo mogoče dobiti, se, kot kaže, to ni bistveno poznalo na prometu. Vozniki so očitno kljub negotovosti še naprej uporabljali avtomobile za svoje vsakodnevne poti.