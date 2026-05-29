Pomanjkanje katoliških duhovnikov: letos le pet novomašnikov

Na praznik apostolov Petra in Pavla, to je 29. junija, slovenski škofje posvečajo diakone za novomašnike, ki jih je v Sloveniji v zadnjih letih zelo malo. Tako bo tudi letos, saj bo duhovniško posvečenje na območju vse Slovenije prejelo samo pet diakonov. Med letošnjimi novomašniki bodo trije škofijski duhovniki: Luka Anžič iz župnije Ihan in Gregor Anton Capuder iz župnije Moravče, oba iz Nadškofije Ljubljana, ter Timotej Fijavž Vivod iz župnije Slovenske Konjice v Nadškofiji Maribor. Dva novomašnika prihajata iz redovniških skupnosti: jezuit Janez Gorenc iz župnije Ljubljana Dravlje in kapucin Dominik Papež iz župnije Ambrus v Suhi krajini.

29. JUNIJA bodo diakoni posvečeni.

Lani sta bila na petrovo v Sloveniji posvečena le dva diakona za duhovnika, in sicer sta to Ambrož Brezovšek iz župnije Vojnik pri Celju in Matija Golob iz župnije Šmartno pri Litiji (gre za brata priljubljenega grosupeljskega župnika Martina Goloba). Še pred tem so bili za duhovnike v vsem slovenskem prostoru štiri leta zapored posvečeni po štirje diakoni. V Sloveniji jih je bilo od osamosvojitve posvečenih 486. Največ novomašnikov v enem letu po osamosvojitvi Slovenije je bilo v letu 1997, in to 31. Največ diakonov v času bivše Jugoslavije pa je bilo v Sloveniji v duhovnike posvečenih leta 1973, in sicer kar 56. Drugo najštevilčnejše leto novomašniških posvetitev na območju Slovenije v času SFRJ je bilo leto 1971 s 54 novomašniki. Ti duhovniki letos obeležujejo 55 let mašništva.