Pomembna novost: vlada je vsem omejila točenje goriva na posameznem bencinskem servisu

Vlada je danes potrdila odlok, s katerim omejuje točenje goriva na posameznem bencinskem servisu na 50 litrov za fizično osebo ter 200 litrov na pravno osebo na dan, je na novinarski konferenci povedal premier Robert Golob. Kot je pojasnil predsednik vlade, je poudarek na omejitvah točenja goriva na avtocestah, a omejitev sicer velja po vsej državi.

Poleg tega so po njegovih besedah izdali tudi priporočilo naftnim trgovcem, naj pripravijo ukrepe za tuje državljane. To bi bilo najlažje doseči z razpršeno cenovno politiko, je ocenil. »Če bo potrebno, bomo pa pristopili tudi k drugim ukrepom,« je napovedal. Po njegovih besedah je goriva v Sloveniji dovolj. »Skladišča so polna in goriva ne bo zmanjkalo,« je povedal.

Aktivirana slovenska vojska

Dejal je, da je vlada aktivirala slovensko vojsko. Gorivo bodo vozile cisterne slovenske vojske in pripadniki, ki bodo na razpolago avtoprevoznikom za prevoz goriva, je bil jasen. Omenil je tudi, da so naftne trgovce pozvali, da poročajo o stanju na črpalkah, naslednje poročilo pa pričakujejo že jutri zjutraj.

Kritičen do Petrola

V svoji izjavi je bil tudi kritičen do Petrola. »Danes se lahko vsak prepriča, da sta bencin in dizel pretežno dostopna na črpalkah v lasti MOL-a. Če zmore MOL, bi moral to uspeti doseči tudi Petrol,« je dejal. »Vlada mora primarno poskrbeti za to, da bo oskrba z naftnimi derivati dostopna ljudem. Danes sprejeti ukrepi temeljijo na pozitivnih izkušnjah energetske družbe Mol. Jaz se lahko samo čudim in sprašujem, kako je mogoče, da to Petrolu do zdaj ni uspelo. Zato smo jim te obveze naložili v obliki zavezujočih sklepov,« je nadaljeval.

Trgovec z gorivi Petrol je medtem danes zavrnil očitke, da so trenutne razmere na bencinskih servisih posledica njegovega neustreznega ravnanja. Občasno pomanjkanje na posameznih prodajnih mestih je posledica sunkovitega in povečanega povpraševanja, ne motenj v dobavi, so poudarili v družbi in zatrdili, da zagotavljajo oskrbo mreže z maksimalno angažiranostjo. So pa ponovili, da je za dolgoročno stabilnost trga nujna sprememba metodologije oblikovanja maloprodajnih cen ali liberalizacija trga.