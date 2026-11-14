Pomembno opozorilo v hladnejših dneh: preden se usedete v avto, nujno storite to (FOTO)

S prihodom hladnejših juter se začenja obdobje, ko zunanje mačke mrzlično iščejo toplo zavetje pred mrazom in vlago. Na to vsakoletno nevarnost te dni znova opozarjajo v Zavetišču Horjul, kjer se vsako jesen in zimo srečujejo s klici o hudo poškodovanih živalih. Kot so zapisali v objavi na Facebooku, se mačke v iskanju toplote pogosto zatečejo na pnevmatike, pod avtomobile ali celo v prostor ob motorju. Še posebej ranljivi so mladiči ter bolehne živali s slabšimi refleksi, ki kljub prihodu voznika pogosto ostanejo na mestu in se ne uspejo pravočasno umakniti.

V Zavetišču Horjul zato voznike pozivajo k preprosti, a življenjsko pomembni jutranji navadi: preden sedete za volan in speljete, naredite kratek obhod okoli vozila in preverite okolico pnevmatik ter podvozja. Takšna malenkost vam bo vzela le nekaj sekund, živali pa lahko prihrani hude poškodbe ali ji celo reši življenje. Resno sporočilo so pospremili tudi z duhovitimi fotografijami: objavi so namreč dodali serijo zabavnih informativnih podob, na katerih oseba v kostumu mačke nazorno prikazuje, kje vse se kosmatinci najraje skrijejo in kako pravilno pregledati avtomobil pred odhodom.