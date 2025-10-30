Vlada potrdila predlog zakona o izplačilu zimskega regresa, dokončno znana njegova višina

Vlada je na današnji dopisni seji določila besedilo predloga zakona o izplačilu zimskega regresa. Njegova višina je določena v višini polovice minimalne plače, v primeru likvidnostnih težav podjetja pa bi bil lahko izplačan najpozneje do 31. marca. Vlada s predlogom prilagaja tudi sistem normirancev.

Skrajni rok za izplačilo zimskega regresa je najpozneje 18 dni po preteku roka za izplačilo plače za november. Izjemoma, če kolektivna pogodba na ravni dejavnosti tako določa, lahko v primeru nelikvidnosti delodajalec določi kasnejši rok izplačila, vendar najpozneje do 31. marca naslednjega koledarskega leta, so po današnji dopisni seji sporočili z ministrstva za finance.

Izplačilo zimskega dodatka upokojencem

Ker novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki jo je septembra letos sprejel DZ, še ne velja, danes potrjeni predlog zakona v prehodnih določbah ureja tudi izplačilo zimskega dodatka upokojencem. Ta bo izplačan do 19. decembra 2025 oziroma v primeru naknadno priznane pravice najpozneje skupaj z izplačilom redne pokojnine in nadomestil za mesec maj naslednjega leta.

S predlogom zakona vlada prenavlja tudi t. i. sistem normirancev. S predlaganimi spremembami želi vlada omiliti določena tveganja obstoječega sistema, povezana z omejevanjem vstopa v sistem normiranih odhodkov, zmanjšanjem sive ekonomije ter povečanjem motivacije za širitev podjetniške aktivnosti, so zapisali. Hkrati pa predlaga tudi naslovitev določenih anomalij sistema, ki omogočajo zlorabo sistema z zaporednimi vstopi in izstopi iz sistema.

Med drugim vlada predlaga zvišanje prihodkovnega pogoja za vstop v sistem za t. i. polne normirance s sedanjih 60.000 evrov na 120.000 evrov ter za t. i. popoldance s sedanjih 30.000 evrov na 50.000 evrov.