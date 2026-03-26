  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POMURSKA SALAMIJADA

Pomerili so se pomurski salamarji, slavil je Viktor Zemljič

Sodelovalo je 35 ljubiteljskih mesarjev, komisija je ocenila 47 izdelkov.
Letošnji zmagovalec Viktor Zemljič se je v finale uvrstil že 12-krat. FOTO: Dani Mauko

Skupno oceno so naposled izračunali s programom zveze salamarjev. FOTO: Dani Mauko

Na vseh 30 pomurskih salamijadah je bilo doslej ocenjeno 1894 vzorcev salam, tekmovanja pa se je v vseh teh letih udeležilo 485 salamarjev. FOTO: Dani Mauko

Na državno tekmovanje slovenskih salam bo šlo tudi pet najboljših s Pomurske salamijade. FOTO: Dani Mauko

O. B
 26. 3. 2026 | 10:12
2:39
A+A-

S svečanostjo v hotelu Radin v Radencih se je končala jubilejna 30. Pomurska salamijada. V organizaciji Turističnega društva Radenci se je dogajanje začelo že prejšnjo sredo, ko so v Erinoxu Radenci zbirali vzorce, med njimi so prednjačili tisti iz Prekmurja in Prlekije, prišle pa so tudi posamezne salame od drugod, s Koroške in Štajerske, iz Zasavja in Dolenjske.

Vseh pomurskih salamijad se je doslej udeležil le Edi Štanta iz Podgrada.

Že naslednji dan je šestčlanska strokovna komisija ocenila vse salame. Čeprav na tokratni salamijadi ni bilo rekordne udeležbe, je svoje najboljše izdelke vendarle prineslo 35 ljubiteljskih mesarjev (lani 38), tako da je imela strokovna komisija kar zahtevno delo. Zanimivo, da se je tokratnega tekmovanja udeležilo sedem novih salamarjev. Izdelke je ocenjevala komisija priznanih strokovnjakov živilske stroke v sestavi: Igor Kustec, Zdenka Tompa, Milan Hari, Robi Fekonja, Zlatko Kreis in Jasmina Himelrajh Kraner. Skupno oceno so izračunali s programom zveze salamarjev. Prvaki 30. Pomurske salamijade so postali: Viktor Zemljič (Boračeva) 52,7 točk; Maksimiljan Kvas (Podgrad na Pohorju) 52,3; Martin Tivadar (Črenšovci) 51,7; Milan Kolar (Beltinci) in Edi Štanta (Podgrad, Gornja Radgona) po 51,4. Šampioni se bodo lahko udeležili 28. finala slovenskih salamijad, ki bo med 8. in 11. aprilom v Braslovčah. Najboljši trije so prejeli tudi denarne nagrade.

Na vseh 30 pomurskih salamijadah je bilo doslej ocenjeno 1894 vzorcev salam, tekmovanja pa se je v vseh teh letih udeležilo 485 salamarjev. Vseh pomurskih salamijad se je doslej udeležil le Edi Štanta iz Podgrada. Letošnji zmagovalec Viktor Zemljič se je v finale uvrstil že 12-krat, Milan Kolar pa 10-krat. Kot je povedala predsednica TD Radenci Karmen Žibret Kavčič, se je v vseh teh letih kakovost salam na severovzhodu države bistveno izboljšala. Zadovoljna je bila tudi s številom udeležencev. Na razglasitvi rezultatov in podelitvi nagrad, kjer se je zbrala lepa množica ljubiteljev domačih salam, je za prijetno druženje ob glasbi in plesu poskrbela skupina Horizont. Salamijada je sovpadala s praznovanjem 70-letnice Turističnega društva Radenci.

O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki