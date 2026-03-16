Pomlad? Pa kaj še! Do toliko se bo ponoči spustila meja sneženja ...

Zima še kaže zobe. Najnižje jutranje temperature bodo 0 do 5, ob morju okoli 7 stopinj Celzija. V ponedeljek bo sprva še deloma sončno. Popoldne bo oblačnost naraščala, padavine bodo od severa postopno zajele vso Slovenijo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem proti večeru burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 17 stopinj Celzija, na Primorskem do 20 stopinj Celzija.

Kraje nad 800 metri bo ponoči pobelil sneg

V noči na torek se bo meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. To pomeni, da se bodo posebej veselili otroci v višjih predelih Zgornjesavske doline, tudi na Trojanah bodo snežinke, v južni Sloveniji pa ob močnejših padavinah lahko še nekoliko niže. V torek se bo delno razjasnilo. Popoldne bo več spremenljive oblačnosti pojavljale se bodo krajevne plohe. Hladneje bo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. V sredo bo sprva precej oblačno, možne bodo rahle padavine. Popoldne pa se bo postopno delno zjasnilo. Pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. V četrtek bo precej jasno, veter bo nekoliko oslabel.