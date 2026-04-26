  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
CVETOČA PRAVLJICA

Pomlad v Arboretumu Volčji Potok: dva milijona tulipanov in barvita razstava cvetja (FOTO)

Tradicionalna spomladanska razstava cvetja prinaša barvito kuliso, ki se razprostira po dveh kilometrih Tulipanske poti in navdušuje obiskovalce vseh generacij.
Balzam za oči FOTOGRAFIJE: Janez Kuhar

Pod kavarno raste več kot deset metrov visoka cipresa Orjaški klek s šestimi debli.

Paleta cvetja navdušuje obiskovalce od blizu in daleč, tudi iz tujine.

 26. 4. 2026 | 08:35
3:36
A+A-

V Arboretumu Volčji Potok je do nedelje, 3. maja, na ogled tradicionalna spomladanska razstava cvetja in tulipanov. Ta obiskovalce privablja že več kot tri desetletja, prinaša pa bogato paleto cvetočih rastlin in pester spremljevalni program. Tudi letos je na ogled dva milijona tulipanov.

Kot je povedala predstavnica za odnose z javnostmi v Arboretumu Melita Miš Strgar, imajo tulipani v parku posebno mesto, saj ga s svojo številčnostjo in barvitostjo uvrščajo med najbolj prepoznavne destinacije med ljubitelji teh cvetlic. Po besedah Miš Strgarjeve v zadnjih letih načrtno izbirajo sorte z različnimi obdobji cvetenja. »Včasih smo sadili predvsem za cvetenje v času prvomajskih praznikov, zdaj pa sadimo tako, da cvetenje poteka že od konca marca in se nadaljuje tudi po praznikih,« je pojasnila. Dodala je, da park v aprilu res praznično oživi, saj poleg tulipanov cvetijo tudi narcise, hijacinte, magnolije in okrasne češnje.

»Letos je cvetenje številnih rastlin prehitevalo za približno dva tedna, kar je eden od vidnih vplivov podnebnih sprememb,« je povedala Mateja Račevski iz Arboretuma, kjer te spremembe ne le opazujejo, ampak se jim poskušajo tudi aktivno prilagajati. Posebno pozornost so zato namenili vprašanju, kako podaljšati cvetenje tulipanov, ki so osrednji motiv spomladanske razstave. Pomembno vlogo ima način sajenja. Tulipane umeščajo na različne mikrolokacije po parku – v senco dreves, ob vodne površine in na odprte lege. Na ta način vplivajo na temperaturo tal in zraka ter ustvarjajo zamik v cvetenju.

Pod kavarno raste več kot deset metrov visoka cipresa Orjaški klek s šestimi debli.
Pod kavarno raste več kot deset metrov visoka cipresa Orjaški klek s šestimi debli.

Rezultat teh pristopov je razstava, ki traja ves april. Obiskovalci se lahko sprehodijo po približno dva kilometra dolgi Tulipanski poti, kjer se nizajo raznoliki prizori. Poseben čar imajo zasaditve ob vodnih površinah, v gozdu ali na travnikih, kjer se cvetje odpira v dialogu z naravno krajino in pogledi na Kamniško-Savinjske Alpe. Ogled Arboretuma je zanimiv tudi za otroke. Obiskovalci se lahko povzpnejo na razgledni stolp na vrhu hriba, od koder je čudovit pogled na pisane grede.

Na Velikem jezeru bodo obiskovalci lahko občudovali tudi tulipane na vodi. Najdlje bodo cveteli v gozdu in v senci mogočnih dreves pri kavarni. V Zgornjem angleškem parku so že zacveteli prvi rododendroni, med njimi več kot 60 let stari primerki. Park dopolnjujejo še cvetoče okrasne jablane v nežnih belih in rožnatih odtenkih. Letos je znova zacvetel lanskoletni mister tulipanov, sorta Big Love, ki je obiskovalce navdušila s svojo izrazito barvo in obliko. Obiskovalce vabijo, da tudi letos izberejo svoj najljubši tulipan in sodelujejo pri izboru mistra tulipanov 2026.

Paleta cvetja navdušuje obiskovalce od blizu in daleč, tudi iz tujine.
Paleta cvetja navdušuje obiskovalce od blizu in daleč, tudi iz tujine.

Od 25. aprila do 3. maja bo ob pristavi potekal Sejem domače in umetnostne obrti, kjer bodo na voljo unikatni izdelki, od nakita in keramike do naravne kozmetike in domačih dobrot, in na katerem bo mogoče kupiti različne rokodelske izdelke in domače dobrote. Posebej živahno bo v četrtek, 30. aprila, ko bo Turistično društvo Kanja Trzin pripravilo dodatni program. Obiskovalci bodo lahko spoznali delo vezilj in rezbarjev, pomladno vzdušje pa bo dopolnil še nastop folklorne skupine Veterani ob spremljavi harmonike.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki