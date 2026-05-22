RAZMERE V GORAH

Pomlad v dolini, v gorah še zima, gorski reševalci opozarjajo: »Včeraj je imel mlad par ...«

Sneg lahko neveščemu in neopremljenemu zelo zagreni izlet ali mu celo vzame življenje.
Simbolična fotografija. FOTO: GRZS 
N. P.
 22. 5. 2026 | 09:15
 22. 5. 2026 | 09:20
Gorski reševalci v teh dneh znova opozarjajo na veliko nevarnost, ki preži v visokogorju. Čeprav je v dolinah pomlad že na vrhuncu in se temperature vztrajno bližajo poletnim, v gorah še vedno vladajo povsem drugačne, zimske razmere.

Na svojem profilu na Facebooku so bohinjski reševalci objavili slikovit zapis, v katerem opisujejo pogost scenarij: pohodniki se v lepem vremenu navdušeno vzpenjajo proti vršacem, občudujejo razglede, nato pa naletijo na prve zaplate snega. Zmotno je prepričanje, da bo sneg »za ovinkom« izginil, opozarjajo. Nasprotno, višje ko greste, več ga je. »Tisto belo je res sneg. Marsikje zelo trd in zbit sneg. Sneg, ki drsi. Sneg, ki lahko neveščemu in neopremljenemu zelo zagreni izlet ali mu celo vzame življenje,« so jasni v svojem zapisu.

Povod za to opozorilo je bil včerajšnji dogodek, ko je imel mlad par na poti med Voglom in Šijo veliko srečo, da se je njun izlet končal brez hujših posledic. A vsi te sreče morda ne bodo imeli, zato gorski reševalci polagajo na srce vsem obiskovalcem gora, naj pravočasno vklopijo razum. Če opazite, da so razmere nevarne ali da zanjo nimate primerne zimske opreme (in znanja za njeno uporabo), je edina pravilna odločitev pravočasen obrat za 180 stopinj ter varen povratek v dolino brez pomoči reševalnih služb.

Njihov zapis lahko v celoti preberete spodaj.

