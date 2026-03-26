Ponekod po Sloveniji sneži! Poglejte, kje je najvišja snežna odeja: zapadlo že 15 centimetrov snega

Napoved za sneg je sprva vzbujala precej več skrbi, a se je slika nato vendarle obrnila v manj zaskrbljujočo smer. Sprememba smeri ciklona je tokrat v veliki meri »rešila« razmere, tako da večjih težav na cestah večinoma ni bilo. Pobelilo je predvsem višjeležeče kraje v južni polovici Slovenije, ponekod po državi pa sneži tudi do nižin.

Hladna fronta s padavinami je Slovenijo prešla ponoči, meja sneženja pa se je nato spustila. Kljub temu se je ustalila nekoliko višje, kot so sprva pričakovali. Meteorolog z Agencije RS za okolje Timotej Kozelj je za Prvi program Radia Slovenija pojasnil, da je meja sneženja trenutno nekje na 500 do 600 metrih nad morjem.

Največ snega je doslej zapadlo na planotah Notranjske in ponekod na Kočevskem, kjer ga je okoli 10 centimetrov. Nekaj snega je tudi v Idrijskem hribovju. Na primorski avtocesti sneži le na najvišjih delih, in sicer na območju Razdrtega ter med Postojno in Logatcem. Kozelj je ob tem poudaril, da razmere niso tako hude, kot je bilo pričakovano.

Po podatkih Prometnoinformacijskega centra za državne ceste rahlo sneži na območju med Senožečami in Uncem, na Kočevskem in Notranjskem ter ponekod na Gorenjskem. Tudi drugod po Sloveniji je meja sneženja pri okoli 600 metrih. Na Lisci, Kumu in Pohorju je padlo okoli 10 centimetrov snega, v gorah okoli 15 centimetrov. Na merilni postaji Korensko sedlo so namerili okoli osem centimetrov snega, v Planici pa še kakšen centimeter več.

A če je sneg za zdaj povzročil manj preglavic, se težišče skrbi seli drugam. Več težav je pričakovati zaradi vetra. V jutranjih urah je predvsem na Primorskem pihala močna burja, ki je na izpostavljenih mestih dosegala hitrosti do 100 kilometrov na uro, dopoldne pa naj bi se umirila.

Obenem se bo okrepil severni veter. Prav zaradi tega je Arso za severno Slovenijo izdal rdeče opozorilo, saj bodo sunki vetra dosegali oziroma presegali 100 kilometrov na uro.

