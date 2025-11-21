Napovedi vremenoslovcev so se uresničile in ponekod po državi sneži. V višjih delih je snežna odeja pobelila pokrajino, drugod je sneg pomešan z dežjem. Kot smo že poročali, je Agencija republike Slovenija za okolje (ARSO) za danes razglasila rumen alarm.

FOTO: Dars

Petek bo tako oblačen z občasnim rahlim sneženjem. Burja se bo v noči na soboto na Primorskem okrepila, drugod bo pihal severni veter. Sobota bo večinoma suha, le na jugovzhodu lahko rahlo naletava sneg.

Nedelja bo najhladnejši dan

Nedeljsko jutro bo prineslo najnižje temperature v tem jesensko-zimskem obdobju. Marsikje se bodo spustile pod –10 stopinj Celzija, v alpskih dolinah pa še niže. Tudi čez dan bodo v večjem delu države vztrajale negativne vrednosti. Najhladneje bo na Gorenjskem, Notranjskem, v Gornjesavski dolini, na delu Štajerske in Prekmurja, kjer se lahko sredi dneva temperature zadržijo med –6 in –8 stopinjami Celzija.

Posnetki spletnih kamer kažejo, da je količina zapadlega snega različna. Največ ga je v nekoliko višjih predelih Gorenjske, Koroške in Notranjske. Ker ponekod še vedno sneži, se utegne snežna odeja še odebeliti.

FOTO: Dars

Previdno na cestah

Tam, kjer sneži, se sneg oprijemlje cestišč, opozarja prometno-informacijski center, na pot se odpravite le z zimsko opremo. Za zdaj sicer o večjih nevšečnostih na cestah ne poročajo, proti Ljubljani nastajajo jutranji zastoji.

Previdno na cestah, sneg se oprijemlje cestišča. FOTO: Dars

Zaradi burje je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 tonna vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino in na regionalni cesti Razdrto - Vipava.

FOTO: Dars

Prepoved za priklopnike in polpriklopnike velja na cesti Col - Črni Vrh.