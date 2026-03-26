  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PREVIDNO

Zaradi snega prve zapore na cestah, burja močno ovira promet (FOTO)

Izdanih je več vremenskih opozoril.
Ponekod že sneži do nižin, previdno v prometu FOTO: Dars

Ponekod že sneži do nižin, previdno v prometu FOTO: Dars

Po podatkih prometnoinformacijskega centra sneži na območju Unca, Ravbarkomande, Kočevja, Babnega Polja, Fare, Ljubelja, Jezerskega vrha in Korenskega sedla, sneg se lahko oprijema vozišča FOTO: Dars

Po podatkih prometnoinformacijskega centra sneži na območju Unca, Ravbarkomande, Kočevja, Babnega Polja, Fare, Ljubelja, Jezerskega vrha in Korenskega sedla, sneg se lahko oprijema vozišča FOTO: Dars

Ponekod že sneži do nižin, previdno v prometu FOTO: Dars

Ponekod že sneži do nižin, previdno v prometu FOTO: Dars

Ponekod že sneži do nižin, previdno v prometu FOTO: Dars

Ponekod že sneži do nižin, previdno v prometu FOTO: Dars

Ponekod že sneži do nižin, previdno v prometu FOTO: Dars 

Ponekod že sneži do nižin, previdno v prometu FOTO: Dars 

Ponekod že sneži do nižin, previdno v prometu FOTO: Dars
Po podatkih prometnoinformacijskega centra sneži na območju Unca, Ravbarkomande, Kočevja, Babnega Polja, Fare, Ljubelja, Jezerskega vrha in Korenskega sedla, sneg se lahko oprijema vozišča FOTO: Dars
Ponekod že sneži do nižin, previdno v prometu FOTO: Dars
Ponekod že sneži do nižin, previdno v prometu FOTO: Dars
Ponekod že sneži do nižin, previdno v prometu FOTO: Dars 
M. U.
 26. 3. 2026 | 06:12
 26. 3. 2026 | 07:23
3:21
A+A-

Ponekod po državi sneži do nižin.  V prometu nastajajo zastoji, in sicer na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani in na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani ter na nekaterih glavnih cestah. Na primorski avtocesti je v razcepu Srmin iz smeri Ljubljane proti Kopru zaprt prehitevalni pas.

Ponekod že sneži do nižin, previdno v prometu FOTO: Dars 
Ponekod že sneži do nižin, previdno v prometu FOTO: Dars 

Prav tako na primorski avtocesti sta v razcepu Nanos zaradi sneženja zaprta kraka iz smeri Kopra proti Vipavi in Vipave proti Kopru.

Kot kažejo podatki prometnoinformacijskega centra, trenutno ne poteka izločanje tovornih vozil nad 7,5 tone, saj center navaja, da bodo izločanje nad 7,5 tone nadaljevali, če se bodo vremenske razmere poslabšale.

Velja pa prepoved za priklopnike in polpriklopnike na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje in Petrina.

Zaradi burje je na vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom v obe smeri prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, na regionalnih cestah pa se omejitve ves čas spreminjajo, zato voznike opozarjajo, da veljajo omejitve, navedene na singalizaciji ob vozišču. 

Izdanih je več vremenskih opozoril, poleg snega je napovedan tudi močan veter.

Ne brez ustrezne zimske opreme

Na pot se ne odpravljajte brez ustrezne zimske opreme in vožnjo prilagodite voznim razmeram, opozarjajo na Prometnoinformacijskem centru za državne ceste.

Uporabnike avtocest in hitrih cest pozivajo, naj se na pot odpravijo le, če je to nujno. Sicer pa za vse ceste velja, da je v primeru snega na vozišču za vozila obvezna zimska oprema.

image_alt
Dars z dramatičnim svarilom! Na pot le, če je nujno, najhuje bo na primorki med Vrhniko in Črnim Kalom med 3. in 8. uro

Glede na trenutne razmere velja izločanje tovornih vozil nad 7,5 tone pred Bertoki in uvoz Bertoki proti Ljubljani, pred priključkom Vrhnika proti Kopru, pred počivališčem Povir proti Gabrku ter na mejnih prehodih Fernetiči in Vrtojba. Na primorski avtocesti sta v razcepu Nanos zaradi sneženja zaprta kraka iz smeri Kopra proti Vipavi in Vipave proti Kopru.

Ponekod že sneži do nižin, previdno v prometu FOTO: Dars
Ponekod že sneži do nižin, previdno v prometu FOTO: Dars
Ponekod že sneži do nižin, previdno v prometu FOTO: Dars
Ponekod že sneži do nižin, previdno v prometu FOTO: Dars

Zaradi napovedanega zelo močnega sneženja do 9. ure velja prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone na avtocestah in hitrih cestah na odsekih Ljubljana-Koper, Nanos-Vrtojba in Gabrk-Fernetiči. Izločanje je sedaj končano na vseh lolacijah. Če se bodo vremenske razmere poslabšale se izločanje nad 7,5 tone ponovno uvede. Od Ljubljane proti Kopru je povečano število tovornih vozil. Ponekod so tudi że polna počivališča, so navedli na Prometnoinformacijskem centru za državne ceste.

Za sever Slovenije velja rdeče vremensko opozorilo

Za sever države je zaradi močnega vetra izdano rdeče vremensko opozorilo. Pod Karavankami in v vzhodnem delu Slovenije je namreč napovedan zelo močan veter.

Na vipavski hitri cesti je zaradi burje med Nanosom in Selom v obe smeri prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Na regionalnih cestah Ajdovščina-Selo in Selo-Vogrsko-Ajševica pa je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

Prepoved za priklopnike in polpriklopnike velja na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje in Petrina.

Več iz teme

prometsneženjevremezastojizimske razmerecesteprometne razmere
ZADNJE NOVICE
07:34
Novice  |  Slovenija
TUJI VPLIVI NA VOLITVE V SLOVENIJI

Napeto bo! Golob na sejo Sveta za nacionalno varnost povabil celoten politični vrh, prideta tudi Janša in Stevanović

Zaradi varnostnih izzivov Golob za isto mizo zbral vrh politike.
26. 3. 2026 | 07:34
07:23
Novice  |  Slovenija
ZIMA JE NAZAJ

Ponekod po Sloveniji sneži! Poglejte, kje je najvišja snežna odeja: zapadlo že 15 centimetrov snega

Hladna fronta s padavinami je Slovenijo prešla ponoči, meja sneženja pa se je nato spustila. Kljub temu se je ustalila nekoliko višje, kot so sprva pričakovali.
26. 3. 2026 | 07:23
07:19
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
KAZEN

Veljko vpričo njene hčerke skoraj ubil Špelo, v ječi bo lahko ljubosumen dolga leta

Niti vrhovni sodniki do napadalca z izvijačem niso imeli milosti.
Boštjan Celec26. 3. 2026 | 07:19
07:13
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNI POGLEDI NA ZLO

Ko se množica identificira z ranjenim egom vodje, nastane katastrofa

V sodobni duhovnosti govorimo o temnih dušah in nizkih vibracijah.
26. 3. 2026 | 07:13
06:59
Bulvar  |  Domači trači
SANJSKI MOŠKI HRVAŠKE

Hrvatice nesramne do Nuše: »Je sploh končala srednjo šolo ali je samo po resničnostnih šovih?« (VIDEO)

Borba za sanjska moška Hrvaške se vedno bolj zaostruje. Naši predstavnici Kaja Casar in Nuša Šebjanič se v igri še vedno zelo dobro držita. Medtem ko Kaji napovedujejo celo zmago, pa ima Nuša malo manj sreče z zlobnimi jeziki. Tudi med sotekmovalkami.
26. 3. 2026 | 06:59
06:50
Šport  |  Odmevi
SMUČARSKI SKOKI

Lepo bi bilo poleteti 250 metrov daleč – s telemarkom

V Planici danes kvalifikacije, Anže Lanišek je ob Domnu Prevcu med glavnimi slovenskimi aduti.
Miha Šimnovec26. 3. 2026 | 06:50

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ste ves čas utrujeni? Krivec se skriva v vsakem vašem obroku

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Pri naših sosedih vas čaka največje naravno termalno jezero na svetu

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
25. 3. 2026 | 11:17
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Kaj morate vedeti, preden zavarujete avto?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 13:35
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Ste ves čas utrujeni? Krivec se skriva v vsakem vašem obroku

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Pri naših sosedih vas čaka največje naravno termalno jezero na svetu

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
25. 3. 2026 | 11:17
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Kaj morate vedeti, preden zavarujete avto?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 13:35
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Novigrad: prestižno bivanje na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Koliko časa Slovenci namenimo kuhanju?

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Lep, miren in pametno zasnovan dom za sodobno življenje

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Slovenske novice19. 3. 2026 | 15:34
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Država viša obresti: je to zdaj najbolj varna naložba?

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
18. 3. 2026 | 16:43
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
19. 3. 2026 | 11:13
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
19. 3. 2026 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
POMEMBEN POTENCIAL

Biometan – domač obnovljiv vir za zanesljivo razogljičenje ogrevanja

Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 11:11
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

VIDEO: Rušimo mite o montažnih hišah

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHOD

Novi izzivi slovenske industrije

V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki