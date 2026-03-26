Zaradi snega prve zapore na cestah, burja močno ovira promet (FOTO)

Ponekod po državi sneži do nižin. V prometu nastajajo zastoji, in sicer na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani in na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani ter na nekaterih glavnih cestah. Na primorski avtocesti je v razcepu Srmin iz smeri Ljubljane proti Kopru zaprt prehitevalni pas.

Ponekod že sneži do nižin, previdno v prometu FOTO: Dars

Prav tako na primorski avtocesti sta v razcepu Nanos zaradi sneženja zaprta kraka iz smeri Kopra proti Vipavi in Vipave proti Kopru.

Kot kažejo podatki prometnoinformacijskega centra, trenutno ne poteka izločanje tovornih vozil nad 7,5 tone, saj center navaja, da bodo izločanje nad 7,5 tone nadaljevali, če se bodo vremenske razmere poslabšale.

Velja pa prepoved za priklopnike in polpriklopnike na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje in Petrina.

Zaradi burje je na vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom v obe smeri prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, na regionalnih cestah pa se omejitve ves čas spreminjajo, zato voznike opozarjajo, da veljajo omejitve, navedene na singalizaciji ob vozišču.

Izdanih je več vremenskih opozoril, poleg snega je napovedan tudi močan veter.

Ne brez ustrezne zimske opreme

Na pot se ne odpravljajte brez ustrezne zimske opreme in vožnjo prilagodite voznim razmeram, opozarjajo na Prometnoinformacijskem centru za državne ceste.

Uporabnike avtocest in hitrih cest pozivajo, naj se na pot odpravijo le, če je to nujno. Sicer pa za vse ceste velja, da je v primeru snega na vozišču za vozila obvezna zimska oprema.

Glede na trenutne razmere velja izločanje tovornih vozil nad 7,5 tone pred Bertoki in uvoz Bertoki proti Ljubljani, pred priključkom Vrhnika proti Kopru, pred počivališčem Povir proti Gabrku ter na mejnih prehodih Fernetiči in Vrtojba. Na primorski avtocesti sta v razcepu Nanos zaradi sneženja zaprta kraka iz smeri Kopra proti Vipavi in Vipave proti Kopru.

Zaradi napovedanega zelo močnega sneženja do 9. ure velja prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone na avtocestah in hitrih cestah na odsekih Ljubljana-Koper, Nanos-Vrtojba in Gabrk-Fernetiči. Izločanje je sedaj končano na vseh lolacijah. Če se bodo vremenske razmere poslabšale se izločanje nad 7,5 tone ponovno uvede. Od Ljubljane proti Kopru je povečano število tovornih vozil. Ponekod so tudi że polna počivališča, so navedli na Prometnoinformacijskem centru za državne ceste.

Za sever Slovenije velja rdeče vremensko opozorilo

Za sever države je zaradi močnega vetra izdano rdeče vremensko opozorilo. Pod Karavankami in v vzhodnem delu Slovenije je namreč napovedan zelo močan veter.

Na vipavski hitri cesti je zaradi burje med Nanosom in Selom v obe smeri prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Na regionalnih cestah Ajdovščina-Selo in Selo-Vogrsko-Ajševica pa je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

