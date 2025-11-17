  • Delo d.o.o.
PRIPRAVITE ŠALE IN KAPE

Ponoči prihaja vremenski preobrat! Znano, koliko snega bo zapadlo in kje bo snežilo

Po nadpovprečno toplem vikendu, ko so temperature ponekod presegale 15 stopinj Celzija, se Slovenija pripravlja na vremenski preobrat: že ponoči nam bo prinesel prve snežinke letošnje sezone. Ljubitelji zimskih radosti se v prihodnjih dneh lahko nadejajo temperatur celo do -10 stopinj Celzija.
Nad 800 metri lahko zapade 10–20 cm snega, v višjih legah še več. Po nižinah le do 5 cm mokrega snega, ki bo hitro skopnel.FOTO: Meteo.si
N. Č.
 17. 11. 2025 | 10:46
 17. 11. 2025 | 11:55
A+A-

Agencija za okolje opozarja, da prihaja hladna fronta, ki bo najprej prinesla nalive, nato pa nenaden padec temperatur in celo sneg po nižinah. Vremenoslovci napovedujejo burno dogajanje, ki ga bomo občutili v vseh regijah.

Na Kočevskem in Notranjskem bo nekaj snega padlo že v noči na torek, sicer pa šele v drugi polovici tedna, napoveduje Branko Gregorčič z Arsa.

Noč je bila za prebivalce Goriških brd in območja proti Tolminu vse prej kot mirna. Jugozahodni veter je tja prinesel obilico padavin, saj je v 12 urah je marsikje padlo več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter. Največ so izmerili na Voglu (121 mm) in v Tolminu (115 mm). Danes bo še vztrajal topel jugozahodnik, temperature pa se bodo povzpele do 17 stopinj. Toda idila bo kratka.

Ponoči vremenski preobrat

Pri Meteoinfo opozarjajo na vremenski preobrat: zvečer nas bo od severa dosegla hladna fronta. Padavine se bodo ponovno okrepile in razširile nad vso državo. Ob stiku hladne fronte s toplejšo zračno maso bodo še nastale krajevne nevihte z nalivi in sodro. V noči na torek nas bo prešla hladna fronta z izrazito ohladitvijo. Meja sneženja se bo ponekod spustila do nižin.

Meja sneženja bo pred hladno fronto med 1600 in 1900 metri nadmorske višine, po njenem prehodu pa se bo naglo spuščala in se bo ponoči v osrednji in južni Sloveniji spustila do nižin. Drugod po državi se bo spustila do nadmorske višine med 400 in 600 metri. 

Toliko snega pričakujte

Na Notranjskem in kočevsko-ribniškem območju lahko do jutri zjutraj zapade okoli 5, v krajih nad 800 metri nadmorske višine pa od 10 do 20 centimetrov snega. Proti severu bo snega nekoliko manj, saj bodo tam padavine ob ohladitvi hitro oslabele. Bo pa veliko snega zapadlo v gorah. V visokogorju bo skupna snežna odeja marsikje presegla pol metra, zato se bo močno povečala nevarnost snežnih plazov.

Za vikend se otroci lahko veselijo snežakov

Padavine bodo jutri zjutraj ali zgodaj dopoldne povsod ponehale, od severa se bo marsikje tudi že zjasnilo. Burja bo slabela in do večera ponehala. A pozor, dogajanja še ne bo konec: še nekoliko bolj zimska je napoved za petek in soboto, ko bi lahko snežilo v večjem delu Slovenije. Ker je višje lege že dosegla manjša ohladitev, je ozračje zelo nestabilno. Trenutno kaže, da bo ohladitev dovolj izrazita, da bo snežilo tudi marsikje po nižinah.

V petek bodo padavine zajele večji del Slovenije

Branko Gregorčič pravi, da bo v notranjosti dež v petek popoldne marsikje prešel v sneg. Povečana verjetnost sneženja ostaja tudi v soboto.

Za nedeljo in ponedeljek napoveduje dokaj oblačno, a večinoma suho vreme. V torek in sredo se možnost padavin znova poveča. V gorah bo snežilo, po nižinah pa lahko občasno pade tudi nekaj dežja. Jutranje temperature bodo večinoma okoli ničle, popoldanske pa od 1 do 5 °C.

Slovenske novice in ekipa Meteoinfo svetujeta: poiščite bunde, šale, kape in rokavice, ker se bodo v sredo zjutraj temperature povsod pod ničlo, v notranjskih mraziščih se lahko ob snežni odeji ohladi tudi pod -10 stopinj Celzija!

Aktualne napovedi snega lahko preverite pri naših prijateljih na Meteoinfo.

