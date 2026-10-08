Ponoči se bodo padavine okrepile, a pozor, Arso že prižiga alarme za točo

Zvečer bo povečini oblačno, jugozahodnik bo oslabel. Krajevne padavine bodo v prvem delu noči prehodno oslabele, a se bodo proti jutri spet okrepile in zajele večji del Slovenije, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Slednja že prižiga opozorila za točo, najvišja stopnja alarma je trenutno za Goriško.

Ob 19. uri je bila takšna vremenska situacija. FOTO: Arso

Ob morju lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo do 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj Celzija. V petek bo večinoma oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera povečini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 21 stopinj Celzija.

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V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod na vzhodu bo občasno rahlo deževalo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V nedeljo se bo prehodno zjasnilo, a se bo proti večeru od zahoda spet začelo oblačiti.