Ponoči zaznali potresni sunek: čutili so ga prebivalci Mokronoga, Mirne in Radeč

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ponedeljek ob 22.38 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,8. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici.

Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Mokronoga, Mirne in Radeč, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.