Ponos, pogum in tovarištvo pod črno uniformo: »Duša premogovnika bo tu za vedno ostala« (FOTO)

SKOK ČEZ KOŽO

V rudarski stan je skočilo 28 novincev, častni skok sta opravila velenjski in šoštanjski župan.

Ob rudarskem prazniku, ki ga zaznamujemo 3. julija v spomin na začetek petdnevne gladovne stavke rudarjev zasavskih revirjev leta 1934, so v petek v rudarski stan v Velenju sprejeli 28 novincev. Na že 65. prireditvi Skok čez kožo so bile v središču vrednote, ki jih rudarji vsak dan, pol kilometra pod zemljo, živijo za vse nas. Tudi po letu 2033, ko bo Premogovnik Velenje zaprl vrata, bodo za zapiralna dela potrebovali rudarje – tudi vse tiste, ki so v rudarsko prihodnost šele skočili. Skok čez kožo je prireditev, od leta 2021 vpisana v register nesnovne kulturne dediščine. Dogajanje se začne ...