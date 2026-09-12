Ponovni udarec za voznike: to je nova napoved cen goriv

Voznike bi lahko v torek pričakala nova podražitev goriv. Če vlada ne bo posegla v trošarine, naj bi se dizel, bencin in kurilno olje podražili za približno pet centov na liter.

Trenutno liter dizla na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest stane 1,939 evra, liter 95-oktanskega bencina 1,674 evra, kurilno olje pa 1,544 evra. Po osrednji napovedi Financ bi se lahko 15. septembra dizel podražil na okoli 1,99 evra, bencin na približno 1,72 evra, kurilno olje pa na okoli 1,59 evra za liter.

Poln rezervoar dizla skoraj 100 evrov

Če bi dizel res dosegel 1,99 evra za liter, bi voznik za 50-litrski rezervoar plačal približno 99,50 evra. Pri bencinu bi 50 litrov po napovedani ceni stalo okoli 86 evrov. Podražitev bi bila občutna tudi pri kurilnem olju. Tisoč litrov bi pri ceni 1,59 evra stalo približno 1.590 evrov, kar je okoli 46 evrov več kot po trenutno veljavni ceni.

Končna višina cen bo odvisna predvsem od tega, ali bo vlada pred naslednjim izračunom posegla v trošarine.