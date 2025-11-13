  • Delo d.o.o.
TRENUTNE UGOTOVITVE NADZORA

Ponovno vzorčenje kislih kumaric v prometu zaradi paracetamola je pokazalo to

Uprava je vzorce odvzela v trgovskih verigah in skladiščih ter pri distributerjih.
Fotografija je simbolična. FOTO: Milena Khosroshvili Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Milena Khosroshvili Getty Images
STA, A. G.
 13. 11. 2025 | 16:01
 13. 11. 2025 | 16:02
3:03
Uprava za varno hrano pri vzorčenju kislih kumaric in druge vložene zelenjave v prometu po oktobrskem odkritju paracetamola v pošiljki kumaric ni odkrila te snovi. Prisotnost paracetamola tako po trenutnih ugotovitvah ni splošno razširjena, pač pa je šlo za posamični primer onesnaženja surovine za nadaljnjo predelavo, so danes sporočili iz uprave.

Uprava je vzorce odvzela v trgovskih verigah in skladiščih ter pri distributerjih. Skupaj je odvzela 38 vzorcev, in sicer 23 vzorcev vloženih kislih kumaric in 15 vzorcev vložene druge zelenjave (rdeča pesa, olive, paprika, šparglji, čebulice). V nobenem od vzorcev niso odkrili paracetamola ali njegovega metabolita 4-aminofenola.

Podjetje Ahac, pri katerem so oktobra ugotovili prisotnost paracetamola v pošiljki uvoženih kumaric, namenjenih nadaljnji predelavi, je izvedlo dodatno vzorčenje 14 vzorcev, ki so vključevali tako končne proizvode kot tudi surovino. Tudi v tem primeru rezultati analiz niso potrdili prisotnosti paracetamola v nobenem od vzorcev.

Paracetamol je uprava doslej odkrila v zgolj eni pošiljki surovine, namenjeni nadaljnji predelavi, vzorčeni ob uvozu, kar pomeni, da živilo ni doseglo potrošnikov. Paracetamol v nizki koncentraciji je bil v okviru notranjega nadzora proizvajalca dodatno ugotovljen še v eni pošiljki surovine. Naknadno laboratorijsko preverjanje je pokazalo, da v končnem proizvodu, proizvedenem iz te surovine, paracetamol ni prisoten, so pojasnili.

Trenutne ugotovitve nadzora kažejo

Ne glede na to še vedno ostaja v veljavi preventivni umik, ki se nanaša na delikatesne kumarice v kisu Droga in delikatesne kumarice v kisu Spar, v obeh primerih 670-gramske. Distributerji so Mercator Cash and Carry, Jager, Tuš in Spar. Potrošnikom v upravi svetujejo, da teh živil začasno ne uživajo.

»Trenutne ugotovitve nadzora kažejo, da prisotnost paracetamola ni vsesplošno razširjena, pač pa je šlo za posamični primer onesnaženja surovine za nadaljnjo predelavo. Trenutno je najverjetnejši razlog za pojav paracetamola uporaba ocetne kisline, ki nastaja kot stranski proizvod v proizvodnji te aktivne snovi,« so zapisali v upravi.

Napovedali so, da bodo skladnost živil spremljali še naprej, o morebitnih posebnostih pa bodo sproti obveščali javnost.

Uprava za varno hrano je sporne kumarice odkrila ob vzorčenju 28. avgusta v okviru uvoznih postopkov. Šlo je za skupno 15,2 tone svežih kumaric, namenjenih za nadaljnjo predelavo.

V podjetju Ahac, ki je kumarice uvozilo iz Indije, so po oktobrski objavi obvestila uprave poudarili, da so vsa živila, ki jih prodajajo ali proizvajajo, nedvomno in dokazljivo varna za uživanje ter v celoti skladna z zakonodajo.

