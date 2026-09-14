Poplave, strele, nesreče: veliki preizkus reševalnih ekip

Vse pogostejši ekstremni vremenski pojavi in druge nesreče postavljajo pred nas vprašanja varnosti našega premoženja in žal tudi naših življenj. Da bi bili pripravljeni na takšne preizkušnje, enote zaščite in reševanja občasno pripravijo vaje, da preverijo svoje sposobnosti in da na vaji vidijo, kje so možnosti izboljšav.

V Posavju sta bili v tednu dni kar dve takšni vaji – ena na Lisci, druga v Brežicah, kjer so obeležili tudi 160-letnico Rdečega križa na Slovenskem in pripravili 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

Lisca je s svojimi 948 metri nadmorske višine v vseh letnih časih priljubljena in zelo dobro obiskana posavska izletniška točka. Nekateri pridejo peš, drugi s kolesom ali avtomobilom, tretji zaradi jadralnega padalstva. Po scenariju prikazne vaje Skupaj na Lisco, ki je bila minulo soboto, je območje Lisce zajela močna nevihtna celica z intenzivnim grmenjem in strelami.

Pohodnike je udar strele pometal po tleh, hkrati pa sta udarni val in svetlobni blisk oslepila voznika osebnega vozila.

Na travniku ob makadamskem parkirišču, nasproti postajališča za avtodome, se je zadrževalo več obiskovalcev, medtem ko so imeli člani Območnega združenja Rdečega križa Sevnica srečanje pri Jurkovi koči, člani Radiokluba Sevnica pa so bili v svoji brunarici na vrhu Lisce.

V reševalni vaji Skupaj na Lisco so sodelovali gasilci, policija, reševalci, Rdeči križ, planinci, radioamaterji, lovci, vodniki psov ... FOTO: Ljubo Motore, Sevnica

Strela je udarila v neposredno bližino skupine petih pohodnikov na prostem. Pohodnike je udar strele pometal po tleh, hkrati pa sta udarni val in svetlobni blisk oslepila voznika osebnega vozila, zaradi česar je skupaj z dvema sopotnikoma trčil v drevo, en občan pa je odtaval v gozd neznano kam. V vaji so sodelovali gasilci PGD Sevnica, policisti PP Sevnica, ekipe nujne medicinske pomoči, člani OZRK Sevnica, vodniki reševalnih psov, Lovski družini Zabukovje in Loka, Planinsko društvo Lisca Sevnica in Radioklub Sevnica.

Obe sta pokazali dobro pripravljenost vseh enot pomoči.

Ta petek pa je bila v Brežicah vaja celostnega odziva Rdečega križa Slovenije z naslovom Povsod in za vsakogar 2026, katere namen je bil preverjanje lastnih zmogljivosti enot Rdečega križa Slovenije ob simulaciji obsežnih poplav na območju občine Brežice. Scenarij je predvidel dolgotrajne padavine, razlivanje Save in pritokov, poplavljanje naselij, prekinitve prometnih povezav, moteno oskrbo z elektriko in pitno vodo ter večje število poškodovanih in evakuiranih prebivalcev. Namen dogodka je bil preveriti, kako hitro in učinkovito lahko RKS v sodelovanju s sodelujočimi partnerji vzpostavi organiziran odziv, zagotovi pomoč prebivalstvu ter uskladi delovanje na terenu.

Treba je bilo poskrbeti tudi za več poškodovanih. FOTO: Ljubo Motore, Sevnica

Obe vaji sta pokazali dobro pripravljenost vseh enot pomoči, le upamo lahko, da bo treba njihove veščine čim manjkrat uporabiti ob resničnih dogodkih.