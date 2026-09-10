Poplavljeni domovi, podrta drevesa in plazovi: 94 intervencij v samo enem dnevu

V zahodni in osrednji Sloveniji je danes po podatkih Agencije za okolje padlo od 50 do 100 milimetrov padavin. Po popoldanskem premoru bodo v naslednjih urah v zahodni Sloveniji znova začele nastajati padavine z nevihtami, ki se bodo zvečer in ponoči širile proti osrednji in vzhodni Sloveniji. Močni nalivi in sunki vetra so povzročili nekaj škode.

Regijski centri za obveščanje so zabeležili skupno 94 dogodkov, od tega na območjih regijskih centrov za obveščanje Koper 46, Ljubljana 24, Kranj osem, Celje in Brežice štiri, Trbovlje in Nova Gorica tri ter Maribor in Postojna po en dogodek, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

V 50 primerih je meteorna voda zalivala večinoma stanovanjske objekte, v Piranu je voda zalila vrtec, garažno hišo, objekt doma upokojencev, stavbo krajevne skupnosti in nekatere gostinske lokale. V 34 primerih so sunki močnega vetra podirali drevje in odkrivali ostrešja objektov. Sprožilo se je tudi šest zemeljskih plazov. Za sanacijo posledic neurja so aktivirali 39 gasilskih enot, od tega 10 poklicnih in 29 prostovoljnih enot ter druge dežurne službe.

Vremenska napoved Zvečer in sprva ponoči bodo še padavine z nevihtami, ki se bodo iznad zahodne Slovenije širile proti vzhodu. V drugem delu noči bo dež od zahoda prehodno ponehal. Zjutraj bodo v zahodnih krajih znova začele nastajati plohe in nevihte. Na Primorskem bo pihala burja.

Iz oranžnega rumeno opozorilo

Kot opozarjajo v izrednem biltenu, bodo še danes vedno možni močnejši in dolgotrajnejši nalivi. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji pričakujejo od 40 do 80 milimetrov padavin, krajevno pa tudi nekaj več. Predvsem na Primorskem bodo zvečer in sprva ponoči možne tudi močnejše nevihte s sunki vetra, v drugem delu noči pa bodo padavine od zahoda slabele. Agencija za okolje je tako zahodno in osrednjo Slovenijo, za katero danes še velja oranžno opozorilo, za petek obarvala v rumeno.

Opozorilo Zvečer in sprva ponoči bodo v večjem delu Slovenije nastajali močni in ponekod tudi dolgotrajni nalivi. Predvsem na Primorskem bodo možne tudi močnejše nevihte s sunki vetra.

Petek bo pretežno oblačen z občasnim dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

V soboto bo vreme bolj prijazno, meteorologi namreč napovedujejo, da bo precej sončno, bo pa zjutraj po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V nedeljo bo večinoma jasno s svežim jutrom. V ponedeljek pa bo predvidoma deloma sončno in čez dan nekoliko topleje.