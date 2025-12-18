Poplavljeni Letušani, ki bi radi svoj novi dom postavili v Rakovljah, so v neformalnem postopku na Občini Braslovče že povedali, katero parcelo si želijo. Za pet parcel je več kandidatov, če bo tako tudi v formalnem postopku, bo lastnika določil žreb. Še prej pa mora država pridobiti še eno manjše zemljišče. Ker ga lastnik za poplavljence ni hotel pod nobenim ponujenim pogojem prodati, ga bodo po nujnem postopku razlastili.

263 nepremičnin je že v lasti Republike Slovenije.

V Rakovljah je skupno prostora za 98 enodružinskih hiš. Kot je povedal braslovški župan Tomaž Žohar, so pred 14 dnevi zaključili neformalni postopek: »Upravičenci do parcel za nadomestitvene objekte so izkazali interes za 86 parcel, formalni postopek, ko se bodo dejansko delile, bo predvidoma januarja. Delitev parcel se je zavlekla, ker nekateri še niso imeli vsega urejenega z državo, torej sklenjenih pogodb in izplačanih odškodnin. Če tega nimaš, do parcele nisi upravičen, tako da smo malo počakali. Drugi razlog pa je, da država enega zemljišča še ni odkupila.«

To je potrdil vodja vladne službe za obnovo Boštjan Šefic. Gre za manjše zemljišče, veliko okoli 10.000 kvadratnih metrov, je razložil Šefic: »Lastniku so bila ponujena nadomestna zemljišča, pozneje na našo pobudo še dodatna nadomestna zemljišča, a jih ni sprejel. Potem so bile izkoriščene tudi možnosti po zakonu o obnovi, gre za nekatera odstopanja od ocenjene cenitve. Ker tudi to ni bilo uspešno, se je sklad kmetijskih zemljišč moral odločiti za postopek razlastitve. Računam, da bo ta izpeljan prihodnji mesec. Gre za nujno razlastitev, zato mislim, da ne bo nobene večje ovire v zvezi s prodajo te parcele v prihodnjih mesecih, da bodo ljudje lahko začeli vse postopke za gradnjo.«

Vzeli so denar in vložili tožbo

Žohar je vesel, da so opravili tudi neformalni postopek. Želeli so namreč, da bi se ljudje prej dogovorili, kdo bi rad katero parcelo, ker si žreba nihče ne želi, je dejal župan: »Ni problem, če bi nekdo hotel večjo parcelo, pa bi mu po neuspelem žrebu ostala manjša. Problem je, če nekdo hoče manjšo parcelo, pa bi mu na koncu zaradi žreba ostala le večja, ki je ne bi mogel kupiti. Vsak evro šteje. Je pa ta neformalni postopek pokazal, da je samo pet parcel takih, ki si jih želi več upravičencev. Štiri si želita vsako po dva, eno parcelo pa si želijo trije upravičenci.«

Zemljišča v Rakovljah v Braslovčah sta si vodja vladne službe za obnovo Boštjan Šefic in premier Robert Golob z braslovškim županom Tomažem Žoharjem ogledala že jeseni 2023. FOTO: Črt Piksi

Med tistimi, ki so sodelovali v neformalnem postopku, so tudi nekateri, ki so vložili tožbo zoper vladni sklep o odstranitvi njihovih hiš. Skupno je tožbo vložilo 51 lastnikov, trije lastniki hiš na desnem bregu Savinje so na upravnem sodišču že dosegli razveljavitev vladnega sklepa. Vlada mora zdaj sprejeti nov sklep, stroka pripravlja podrobne obrazložitve za vsak objekt posebej. Odločitev upravnega sodišča čaka še 48 lastnikov na levem bregu, skupno gre za okoli 30 hiš. Med vsemi 51 lastniki pa jih je po navedbah Šefica več kot deset takih, ki so vložili tožbo, hkrati pa z državo podpisali pogodbo in tudi že prejeli odškodnino za odstranitev objekta: »To zdaj razrešujemo tudi s pooblaščenko lastnikov. Nekaj odzivov lastnikov smo dobili, morda so bili tudi malo presenečeni, ampak to morajo urediti sami. Tisti, ki so že dobili izplačila, so nam povedali, da bodo odstopili od tožbe, ker so z državo dosegli sporazumni dogovor.«

Kmetije

Šefic je povedal, da so končali postopke za vseh 351 objektov, ki so predvideni za odstranitev. Dodal je, da je 263 nepremičnin že v lasti Republike Slovenije, 66 jih je tudi že v posesti države, do zdaj so odstranili 26 objektov, zdaj poteka pet rušitev, devet nepremičnin pa je že predanih direkciji za vode, ki bo upravljavec teh območij. Dodal je, da je ključna prioriteta službe za obnovo, da sledijo sprejetim programom, po katerih bi sanacijo zaključili do konca leta 2028. Eden zahtevnejših posegov bo selitev kmetij, je poudaril Šefic: »Ne gre samo za objekte in ne gre za manjša zemljišča, v posameznih primerih je treba preseliti tudi celotno kmetijo. Z lastniki intenzivno sodelujemo, na terenu smo imeli več sestankov z njimi in z vsemi strokovnjaki. Mislim, da smo na dobri poti. Pričakujem, da bomo to rešili v naslednjem četrtletju.«