Popoldanski prometni infarkt na primorski avtocesti, zastoj tudi na štajerski

Prometno informacijski center za državne ceste poroča o več zastojih na slovenskih cestah. Še posebej velika gneča je bila popoldne na primorski avtocesti med Postojno in Ljubljano, kjer je zamuda znašala tudi 40 minut. Ob 18.45 je ta znašala samo še 10 minut. On 18.45 je bil zastoj na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konjicam. Popoldne je bil zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Bohinjska Bela - Bled in Logatec - Vrhnika. Proti večeru tam zastojev ni bilo več.

Zaradi del na cesti je promet ponekod oviran. Kot so zapisali na prometno informacijskem centru promet na vipavski hitri cesti poteka proti Novi Gorici po enem prometnem pasu, iz smeri Nove Gorice proti Nanosu pa je med Vipavo in Razdrtim preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Dodajajo, da je tranzitni tovorni promet preusmerjen iz smeri Italije na prehod Fernetiči. Zaradi dela na cesti bo na dolenjski avtocesti predvidoma do 29. 7. zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz je urejen preko priključka Bič.