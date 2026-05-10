Popoldne del Slovenije stresel potres, v preteklosti se je na tem območju močno treslo

Z urada za seizmologijo Agencije RS za okolje so sporočili, da so danes ob 17.28 seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic v bližini Bovca zabeležili potres magnitude 1,6. Gre torej za šibkejši potres, zaradi katerega ne nastane gmotna škoda. Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, so po prvih podatkih potres čutili prebivalci Bovca in okoliških krajev. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV EMS-98.

Tla so se v Bovcu v preteklosti že večkrat tresla. Zelo hud potres na tem območju je bil leta 1998 in le upamo lahko, da se tako močan potres tam ne bo več ponovil.