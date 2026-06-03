Popoln kolaps pri Izoli! Eugenija Carl besno: »Kako pa kaj vaše popotovanje v službo? Urco, dve?« (VIDEO)

Promet med Izolo in Piranom je v zadnjih dveh dneh doživel kolaps. Vozniki so zaradi gradnje krožišča na Belvederju in torkove prometne nesreče za pot od Kopra do Pirana potrebovali tudi do dve uri. Piranski župan Andrej Korenika je zato danes od direkcije za infrastrukturo zahteval takojšnje ukrepe.

Direkcija RS za infrastrukturo je na državni cesti Jagodje-Valeta na območju Belvederja začela obsežna gradbena dela. Dosedanje začasno montažno krožišče bo namreč po zaključku del dobilo trajno ureditev. Delna zapora je predvidena do 30. junija, do takrat na območju velja delna zapora s semaforskim urejanjem prometa, ki poteka izmenično enosmerno. V času povečanih obremenitev so delavci promet usmerjali tudi ročno.

Popoln prometni kolaps

Kljub ukrepom je spremenjeni prometni režim v kombinaciji s torkovo prometno nesrečo pri Strunjanu povzročil popoln prometni kolaps. Vozniki so za sicer dvajsetminutno pot med Koprom, Izolo in Piranom potrebovali tudi do dve uri. Gneča je povsem ohromila tudi lokalne obvozne ceste. Podobno je tudi danes.

V dopisu, ki ga je objavil na družbenem omrežju Facebook, je opozoril, da je trenutna prometna ureditev že prvi dan povzročila izjemne težave. Prometni kolaps je po njegovih besedah močno prizadel prebivalce, lokalno gospodarstvo in dnevne migrante. Korenika je poudaril predvsem vprašanje varnosti, saj so zastoji preprečevali hiter prehod gasilcem in reševalcem.

»Kako pa kaj vaše popotovanje v službo? Urco, dve?«

Oglasila se je tudi znana novinarka Eugenija Carl, ki je objavila fotografijo zastojev in zapisala: »Dobro jutro, Obala. Kako pa kaj vaše popotovanje v službo? Urco, dve?«