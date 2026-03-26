Popoln uvod v planiški praznik: Lanišek in Prevc na vrhu kvalifikacij

Slovenska smučarska skakalca Anže Lanišek in Domen Prevc sta bila najboljša v kvalifikacijah pred petkovo tekmo na finalu sezone svetovnega pokala v Planici. V zahtevnih vremenskih razmerah je bilo za petkovo tekmo uspešnih pet Slovencev. Organizatorji so danes zaradi težav z vetrom izpeljali le en trening.

Lanišek je v vetrovnih kvalifikacijah, ki so jih tudi nekajkrat za kratek čas prekinili, poletel do 211 metrov (242,5 točke) in s tem prevzel tudi vodstvo v seštevku Planica7. Za 2,2 točke je kljub poletu 234,5 m za rojakom zaostal najboljši skakalec zime Domen Prevc. Šest desetink več je na tretjem mestu zaostal Avstrijec Stephan Embacher. Vodilni v seštevku poletov ima v boju za mali kristalni globus 15 točk prednosti pred Prevcem. Slovenski as in svetovni rekorder je že predčasno osvojil svoj prvi veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala. Na petkovo tekmo so se od Slovencev uvrstili še Timi Zajc, Rok Oblak in Žak Mogel. Zajc je s skokom 208,5 m (205,8 točke) osvojil 20. mesto, Oblak (207 m/191,7) je bil 28., Mogel (206,5 m/190,7) pa 29. Neuspešni so bili Rok Masle (181 m/162,8) na 49., Žiga Jančar (160,5 m/131,4) na 55. in Žiga Jelar (139 m/102,9) na 58. mestu.

Planica. FOTO: Blaz Samec

Trening prekinjen zaradi slabih vremenskih razmer

Organizatorji finala sezone svetovnega pokala v dolini pod Poncami so bili danes zaradi slabih vremenskih razmer primorani poseči v tekmovalni program. Mednarodna smučarska zveza (Fis) je sprva sporočila, da bo zaradi napovedanih slabih vremenskih razmer v Planici potekala le ena serija treninga. Drugo so odpovedali, začetek kvalifikacij skakalcev pa prestavili na 9. uro. A težave z vetrom niso prenehale in prvi trening je bil začasno prekinjen po 30 skakalcih. Po sestanku tekmovalne žirije se je nadaljeval je ob 9.50. V zahtevnih razmerah so ga pripeljali do konca, ob 10.40 pa so začeli še kvalifikacije.

Anže Lanišek. FOTO: Reuters

Skakalce so danes spodbujali predvsem številni mladi navijači, saj je največja slovenska zavarovalnica v okviru akcije Otroci Triglava v Planico pripeljala okrog 4000 mladih iz 98 slovenskih šol. Petkova posamična tekma skakalcev se bo začela ob 15. uri. V soboto nato sledi dvojni program, najprej z moško ekipno tekmo ob 9.30 ter žensko posamično preizkušnjo ob 15. uri. V nedeljo bo v Planici ob 10. uri na vrsti še druga moška posamična tekma.