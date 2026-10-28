Popotnik Viljem dobil stanovanje s pogledom na fronto (FOTO)

Viljem Gogala je popotnik, pravzaprav pohodnik, morda bi bil še najbolj natančen opis potohodec. Njegov stalni naslov je od otroštva sicer v Kranju, a od svojega 15. leta – z različno dolgimi prekinitvami – potuje. V zad­njega četrt stoletja se premika na najbolj asketski način, kot si ga sodobni človek lahko zamisli: peš, brez denarja in brez prtljage. Svojo romarsko rdečo nit je prekinil pred kratkim, ko je prostovoljno delal v Ukrajini. Na začetku novembra se spet odprav­lja v Zaporožje.

Viljem Gogala ima za seboj desetine reportaž, intervjujev in drugih člankov. V svojih besedilih – večina je objavljenih na prelomnici tisočletja – je največ poročal o različnih temah iz vzhod­ne Evrope, privlačila ga je zlasti Rusija, tudi zato, ker se je že v gimnaziji naučil jezika (njegov prvi tuji jezik je sicer nemščina in tako je med drugim delal za nemške časopise). V Sloveniji je študiral pravo, nato se je vpisal na podiplomski študij sociologije v Varšavi. A ves čas so bila bolj kot študij, kot pravi, v ospredju potovanja.

Štiriinpetdesetletni Kranjčan potuje od 15. leta, v zadnjih več kot dveh desetletjih peš in brez prtljage. FOTO: Simona Bandur

V vasi znancev iz Kranja

Čeprav je po študiju zaslužil dovolj za lagodno življenje in lagodna potovanja, je bil njegov način potovanj vedno bolj ali manj asketski: spal je največkrat pri domačinih ali kar na prostem, štopal – tudi ledolomilec, ko ni imel druge izbire na poti nazaj s skrajnega severa Sibirije, kamor je še kot študent pripotoval z ladjo po reki Jenisej –, jedel skromno ... Pred več kot dvema desetletjema je tudi to še omejil ter se odločil, da bo sledil nekemu notranjemu klicu, klicu pohodnika. Odtlej je na poti peš (z izjemo krajših, vsakdanjih poti), brez prtljage, tudi bančnega računa nima več. »Ničesar ne prejemam, ničesar ne dajem, ničesar ne služim, le tu in tam opravljam prostovoljno delo.« To je v glavnem pobiranje smeti, predvsem v Kranju in okolici, a tudi drugod lahko našteje kraje, ki sta jih s prijateljem očistila nesnage. Kadar je v Kranju, ima še vedno sobo in hrano pri mami, sicer pa je, kot doda, vsaj pol leta na poti. Prehodil je na tisoče kilometrov večinoma romarskih poti po Evropi na način, ki še najbolj spominja na začetke turizma, ko se je potovalo zaradi nekih notranjih vzgibov. Lani je peš premagal pet tisoč kilometrov od Estonije do italijanskega romarskega mesta San Giovanni Rotondo. Letos ga je spet vleklo na vzhod. »Zadnja pot v Ukrajino je po dolgem času prva, na katero sem se odpravil delno z vlakom, delno na štop. Tudi zaradi tega, ker so vlaki v Ukrajini zelo poceni in ker je sorazmerno blizu,« je pojas­nil 54-letni sogovornik.

Begunca iz Ukrajine, s katerima se je povezal pred odhodom, sta ga poslala v svoj domači kraj, v vas Trošča v osrednji Ukrajini v bližini mesta Vinica. Tam je približno mesec in pol delal kot prostovoljec. »V vasi so vsi moški mobilizirani, ostali so le starejši ljudje in nekaj otrok. Na podeželju pa je vse polno dela, tudi težkega,« je opisal. Za nameček se tam razprostirajo velikanska posestva, ki se jih nekako trudijo obdelati, zato imajo vsi, ne le domačini, tudi prišleki, polne roke dela. Tja so se namreč zatekli številni begunci z vzhoda Ukrajine, kjer se je vojna začela. »Njihove domačije so uničili, zato so se preselili sem. Dva sta bila, denimo, iz mesta Oleški, ki je prav zdaj v središču pozornosti mednarodne javnosti, dva sta bila iz Hersona, eden se je skrival pred mobilizacijo,« je nizal zgodbe. Delali so vse, od hiš­nih opravil do košnje trave, celo cesto so popravljali.

V vasi so vsi moški mobilizirani, ostali so le starejši ljudje in nekaj otrok.

Prostovoljno je delal tudi v Zaporožju, 40 kilometrov od frontne črte. Kot se mu pogosto dogaja na potovanjih, ko mu pot sama pokaže, kam naprej, se je tudi to uredilo po spletu naključij, pravzaprav znanstev. Dekle, ki jo je spoznal v vasi in je prav tako pribežalo z vzhoda, mu je v Zaporožju ponudilo namestitev, svoje nekdanje domovanje. »Dobil sem stanovanje s pogledom na fronto,« je povedal. »Pod blokom je bila prva protiletalska obramba in skoraj vse, kar je ruska vojska izstrelila na mesto, je letelo čez to četrt.« Ob tem je poudaril, da vojska sicer meri na infrastrukturo, energetske objekte, nakupovalne centre, črpalke, mostove, a civilne žrtve so neizbežne, tudi zaradi protiletalske in protidronske zaščite. »Na začetku je bilo gibanje tam še sorazmerno varno, so se pa v tistih 40 dneh razmere izjemno poslabšale.«

Ulica, kjer je bil nastanjen, je bila tudi prva, kjer so uredili proti­dronsko obrambo. »V resnici so to nekakšne ribiške mreže, ki jih razprostrejo nad ulico in vsaj za silo omogočajo, da se tam še vedno živi. V času, ko sem bil jaz tam, sem videl, kako so z velikima dronoma napadli črpalko, ki je bila sto met­rov stran. Črpalka je zletela v zrak, kot so potem še številne druge, saj so želeli onemogočiti preskrbo z gorivom.«

Hrana za življenje

V Zaporožju je prostovoljno delal v okviru globalne pobude Hrana za življenje, Food for life, ki ima razdelilnice tudi v Ukrajini. »S podarjenim kombijem smo štirikrat na teden vozili po mestu in na različnih točkah razdeljevali hrano. Prihajalo je po približno 50 ljudi, tako rekoč vsi upokojenci. Pomagal sem tudi na Rdečem križu, v njegovem skladišču na robu mesta. Fant, ki me je uvajal v delo, je imel 18 let. Prostovoljec je že štiri leta, od začetka vojne. Nasploh je povprečna starost v tem centru 20 let,« je opisal.

Na pot gre peš, brez denarja, brez prtljage. FOTO: Simona Bandur

Ko ni delal tam, je počel podobno kot doma: kupil si je rokavice in vreče, se odpravil v parke in na druge javne površine, tudi v zaklonišča, ter pobiral smeti. »Poleg plastenk in pločevink kot pri nas sem tam pobiral ostanke razstreljenih dronov in raket.« Po treh mesecih prostovoljstva v Ukrajini se je vrnil v Slovenijo, ker se mu je izteklo obdobje, za katero še ne potrebuje dovoljenja za bivanje, nato je moral še tri mesece ostati zunaj države. To obdobje se zdaj izteka, zato že načrtuje vrnitev. Medtem je v stiku z ljudmi, ki jih je spoznal. Internet kljub vsemu deluje in je za ljudi nepogrešljiv. »Vsi Ukrajinci imajo pametne telefone, tam je to nujno. Imajo recimo aplikacije, ki jim povedo, kje letijo rakete, kam bodo predvidoma priletele, kdaj ... To vsi ves čas spremljajo, podobno kot pri nas spremljamo vremensko napoved,« je poskušal ponazoriti. »Ker ga nisem imel – uporabljam staro nokio –, so mi ponujali svoje stare pametne telefone. Češ, vzemi, brez tega tukaj ne moreš živeti.« Ves čas se oglašajo sirene, po petkrat, šestkrat na dan. Tolikokrat, da jih ljudje ne jemljejo več resno. »Ravnajo se po občutku. Tudi trgovine se ne zapirajo več, ko so bombni alarmi. Ljudje so se preprosto navadili. Zelo redko se zgodi, da še tečejo v zaklonišča. Ta pa so vsepovsod, pri vsaki trgovini, pod vsakim blokom. Zdaj so vsaj v nevarnejšem delu mesta postav­ljene mreže. Pod temi mrežami javni promet še vedno poteka,« je opisoval razmere.

»Občasno večji droni te mreže uničijo, a takoj po incidentu pridejo ljudje in jih začnejo popravljati. Fascinantno je opazovati, kako je to urejeno, kako učinkoviti so ljudje v teh grozljivih razmerah. Če prileti raketa, so takoj na mestu pripadniki različnih služb, policisti, gasilci, nekdo, ki postavlja lesene plošče na razbita okna ...« je našteval sogovornik. Imajo tudi posebno službo, ki ji rečejo evakua­cija in dela natanko to, kar pove ime: »To so enote s kombiji, ki gredo v ogrožene vasi in mesta in evakuirajo prebivalstvo. Odpeljejo vse, ki so pripravljeni oditi. Te izbire pa ni, če gre za otroke, in tudi ob obvezni evakuaciji odpeljejo vse, brez izjeme.«

Neizmerna solidarnost

Ob vsem tem so ljudje še vedno zelo gostoljubni, predvsem pa vlada med njimi neizmerna solidarnost. »Ljudje si pomagajo, vse polno je delavnic, v katerih prostovoljno izdelujejo različne stvari, recimo ženske šivajo maskirne uniforme, izdelujejo prekrivala za oklepnike, blazine, da fantje v tankih ne sedijo na železnih sedežih ... Zbere se po 50, 60 žensk. Moški so v glavnem na fronti ali pa so že preminili. Zelo veliko je mrtvih. To je šokantno slišati. A kljub temu se trudijo ohranjati pozitivno držo, zato je energija v mestu v resnici zelo dobra. Je čutiti strah, hkrati pa dobro energijo.«

Noge potohodca Viljema Gogale zdržijo več kot čevlji. FOTO: Grega Kališnik

Po drugi strani je ogromno vojnih dobičkarjev, ki na primer kradejo pomoč, ki prihaja iz Evropske unije. »Opaziti je kombinacijo vsega – od zelo pokvarjenih ljudi do zelo dobrih ljudi, vse to sobiva v teh ekstremnih razmerah, ki same po sebi dvignejo iz človeka tisto, kar je skrito v njem, bodisi najboljše bodisi najslabše. Ljudje živijo zelo na robu, tudi vzdržljivosti. V zadnjem času se iz mesta spet precej izseljujejo, ker se napoveduje zelo težka zima. Napadi se ves čas krepijo.« Mesto, ki je imelo pred vojno približno 700.000 prebivalcev, je prvi val izseljevanja doživelo leta 2022, ko se je začela invazija. Takrat je po sogovornikovih besedah odšla skoraj polovica prebivalstva, a so se kmalu začeli naseljevati begunci z zasedenih ozemelj na vzhodu. »V Ukrajini je tako, da če dokažeš, da so ti uničili domovanje, dobiš nekakšen vavčer, s katerim lahko za protivrednost kupiš stanovanje. Zahod Ukrajine je zelo drag, ker je tam mir. V Zaporožju pa so nepremičnine poceni. Ker so za enak denar lahko dobili večja stanovanja, so se seveda selili sem. Toda zdaj je spet zelo nevarno.«

Drugih prostovoljcev iz tujine v času svojega bivanja ni spoznal. »So zdravniki, prav tako pripadniki OZN, a jih nisem srečal. Problem pri prostovoljnem delu v Zaporožju je tudi v tem, da na tem območju malo ljudi govori angleško, in če jezika ne znaš, težko pomagaš.« V glavnem govorijo rusko, tudi ukrajinsko. Slednjega jezika Viljem Gogala sicer ne obvlada, se je pa tudi z ruščino mogoče sporazumeti. »Jezika sta si podobna, ne sicer kot slovenščina in hrvaščina, bolj kot slovenščina in makedonščina. Se pa tudi tam politično trudijo, da bi jezik naredili čim bolj drugačen od ruskega,« je vlekel vzporednice.

Je izkušnja z Ukrajino vplivala na njegovo življenjsko naravnanost in njegov slog popotništva? »Niti ne,« je odgovoril. »Še vedno načrtujem pot od vzhodne fronte, morda Zaporožja, do Compostele. A zdaj se mi to ne zdi primerno. Bom pa šel spet pomagat ljudem.«

Ko so v Ukrajini videli njegovo staro nokio, so mu ponujali svoje stare pametne telefone. Pametni telefon je v državi v vojni nepogrešljiv. FOTO: Simona Bandur

Ker je frontna črta blizu, v mestu Zaporožje živijo pod stalno grožnjo zračnih napadov. FOTO: Stringer/Reuters