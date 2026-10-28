Popotnik Viljem dobil stanovanje s pogledom na fronto (FOTO)

Viljem Gogala je popotnik, pravzaprav pohodnik, morda bi bil še najbolj natančen opis potohodec. Njegov stalni naslov je od otroštva sicer v Kranju, a od svojega 15. leta – z različno dolgimi prekinitvami – potuje. V zadnjega četrt stoletja se premika na najbolj asketski način, kot si ga sodobni človek lahko zamisli: peš, brez denarja in brez prtljage. Svojo romarsko rdečo nit je prekinil pred kratkim, ko je prostovoljno delal v Ukrajini. Na začetku novembra se spet odpravlja v Zaporožje.
Viljem Gogala ima za seboj desetine reportaž, intervjujev in drugih člankov. V svojih besedilih – večina je objavljenih na prelomnici tisočletja – je največ poročal o različnih temah iz vzhodne Evrope, privlačila ga je zlasti Rusija, tudi zato, ker se je že v gimnaziji naučil jezika (njegov prvi tuji jezik je sicer nemščina in tako je med drugim delal za nemške časopise). V Sloveniji je študiral pravo, nato se je vpisal na podiplomski študij sociologije v Varšavi. A ves čas so bila bolj kot študij, kot pravi, v ospredju potovanja.
Begunca iz Ukrajine, s katerima se je povezal pred odhodom, sta ga poslala v svoj domači kraj, v vas Trošča v osrednji Ukrajini v bližini mesta Vinica. Tam je približno mesec in pol delal kot prostovoljec. »V vasi so vsi moški mobilizirani, ostali so le starejši ljudje in nekaj otrok. Na podeželju pa je vse polno dela, tudi težkega,« je opisal. Za nameček se tam razprostirajo velikanska posestva, ki se jih nekako trudijo obdelati, zato imajo vsi, ne le domačini, tudi prišleki, polne roke dela. Tja so se namreč zatekli številni begunci z vzhoda Ukrajine, kjer se je vojna začela. »Njihove domačije so uničili, zato so se preselili sem. Dva sta bila, denimo, iz mesta Oleški, ki je prav zdaj v središču pozornosti mednarodne javnosti, dva sta bila iz Hersona, eden se je skrival pred mobilizacijo,« je nizal zgodbe. Delali so vse, od hišnih opravil do košnje trave, celo cesto so popravljali.
V vasi so vsi moški mobilizirani, ostali so le starejši ljudje in nekaj otrok.
Prostovoljno je delal tudi v Zaporožju, 40 kilometrov od frontne črte. Kot se mu pogosto dogaja na potovanjih, ko mu pot sama pokaže, kam naprej, se je tudi to uredilo po spletu naključij, pravzaprav znanstev. Dekle, ki jo je spoznal v vasi in je prav tako pribežalo z vzhoda, mu je v Zaporožju ponudilo namestitev, svoje nekdanje domovanje. »Dobil sem stanovanje s pogledom na fronto,« je povedal. »Pod blokom je bila prva protiletalska obramba in skoraj vse, kar je ruska vojska izstrelila na mesto, je letelo čez to četrt.« Ob tem je poudaril, da vojska sicer meri na infrastrukturo, energetske objekte, nakupovalne centre, črpalke, mostove, a civilne žrtve so neizbežne, tudi zaradi protiletalske in protidronske zaščite. »Na začetku je bilo gibanje tam še sorazmerno varno, so se pa v tistih 40 dneh razmere izjemno poslabšale.«
Ulica, kjer je bil nastanjen, je bila tudi prva, kjer so uredili protidronsko obrambo. »V resnici so to nekakšne ribiške mreže, ki jih razprostrejo nad ulico in vsaj za silo omogočajo, da se tam še vedno živi. V času, ko sem bil jaz tam, sem videl, kako so z velikima dronoma napadli črpalko, ki je bila sto metrov stran. Črpalka je zletela v zrak, kot so potem še številne druge, saj so želeli onemogočiti preskrbo z gorivom.«
V Zaporožju je prostovoljno delal v okviru globalne pobude Hrana za življenje, Food for life, ki ima razdelilnice tudi v Ukrajini. »S podarjenim kombijem smo štirikrat na teden vozili po mestu in na različnih točkah razdeljevali hrano. Prihajalo je po približno 50 ljudi, tako rekoč vsi upokojenci. Pomagal sem tudi na Rdečem križu, v njegovem skladišču na robu mesta. Fant, ki me je uvajal v delo, je imel 18 let. Prostovoljec je že štiri leta, od začetka vojne. Nasploh je povprečna starost v tem centru 20 let,« je opisal.
»Občasno večji droni te mreže uničijo, a takoj po incidentu pridejo ljudje in jih začnejo popravljati. Fascinantno je opazovati, kako je to urejeno, kako učinkoviti so ljudje v teh grozljivih razmerah. Če prileti raketa, so takoj na mestu pripadniki različnih služb, policisti, gasilci, nekdo, ki postavlja lesene plošče na razbita okna ...« je našteval sogovornik. Imajo tudi posebno službo, ki ji rečejo evakuacija in dela natanko to, kar pove ime: »To so enote s kombiji, ki gredo v ogrožene vasi in mesta in evakuirajo prebivalstvo. Odpeljejo vse, ki so pripravljeni oditi. Te izbire pa ni, če gre za otroke, in tudi ob obvezni evakuaciji odpeljejo vse, brez izjeme.«
Ob vsem tem so ljudje še vedno zelo gostoljubni, predvsem pa vlada med njimi neizmerna solidarnost. »Ljudje si pomagajo, vse polno je delavnic, v katerih prostovoljno izdelujejo različne stvari, recimo ženske šivajo maskirne uniforme, izdelujejo prekrivala za oklepnike, blazine, da fantje v tankih ne sedijo na železnih sedežih ... Zbere se po 50, 60 žensk. Moški so v glavnem na fronti ali pa so že preminili. Zelo veliko je mrtvih. To je šokantno slišati. A kljub temu se trudijo ohranjati pozitivno držo, zato je energija v mestu v resnici zelo dobra. Je čutiti strah, hkrati pa dobro energijo.«
Drugih prostovoljcev iz tujine v času svojega bivanja ni spoznal. »So zdravniki, prav tako pripadniki OZN, a jih nisem srečal. Problem pri prostovoljnem delu v Zaporožju je tudi v tem, da na tem območju malo ljudi govori angleško, in če jezika ne znaš, težko pomagaš.« V glavnem govorijo rusko, tudi ukrajinsko. Slednjega jezika Viljem Gogala sicer ne obvlada, se je pa tudi z ruščino mogoče sporazumeti. »Jezika sta si podobna, ne sicer kot slovenščina in hrvaščina, bolj kot slovenščina in makedonščina. Se pa tudi tam politično trudijo, da bi jezik naredili čim bolj drugačen od ruskega,« je vlekel vzporednice.
Je izkušnja z Ukrajino vplivala na njegovo življenjsko naravnanost in njegov slog popotništva? »Niti ne,« je odgovoril. »Še vedno načrtujem pot od vzhodne fronte, morda Zaporožja, do Compostele. A zdaj se mi to ne zdi primerno. Bom pa šel spet pomagat ljudem.«