NA SODIŠČU

Popovič Hojsa vrgel iz pisarne

Pravdanje med politikom SDS in novinarjem Mladine: Borut Mekina se brani obtožb, da ga je diskreditiral.
Aleš Hojs mora zdaj le še počakati na sodbo. FOTO: Aleksander Brudar
Aleš Hojs mora zdaj le še počakati na sodbo. FOTO: Aleksander Brudar
Aleksander Brudar
 10. 10. 2025 | 06:10
4:28
A+A-
Nekdanji notranji minister Aleš Hojs in novinar Mladine Borut Mekina sta si včeraj zrla iz oči v oči na sodišču. In to zaradi novinarjevega zapisa iz leta 2020 o ozadju Hojsovega nakupa gradbene parcele na Kolombanu v koprski občini. Hojs je prepričan, da je v članku z naslovom Hojsova parcela »kar mrgolelo neresnic«. Najbolj ga je prizadelo, da je bil opremljen »z velikimi mastnimi črkami korupcija« in da je v njem pisalo, da je »ob pomoči političnih prijateljev kar se da prikrito in z oškodovanjem javnega dobrega prišel do precejšnje premoženjske koristi«. Ta korist naj bi znašala 189.000 ...

07:33
Novice  |  Slovenija
14. PLAČA

Na mizi vladni predlog o božičnici: danes pričakujejo burno razpravo

Na Ekonomsko-socialnem svetu bodo danes soočili mnenj o obvezni božičnici.
10. 10. 2025 | 07:33
07:32
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
KRIMINALISTIČNA PREISKAVA

Direktor ponarejal okoljske analize in jih prodajal naprej

Podpisoval jih je v imenu kemika in jih kot verodostojne nato prodajal italijanskim naročnikom.
Moni Černe10. 10. 2025 | 07:32
07:21
Bulvar  |  Glasba in film
PRIHODNJE LETO

Nick Cave prihaja v puljsko Areno

Avstralski glasbenik s skupino The Bad Seeds odahaja na evropsko turnejo.
10. 10. 2025 | 07:21
07:10
Šport  |  Tekme
NOGOMET

Zlepa ali zgrda, v Prištini šteje zgolj zmaga

Slovenski nogometaši se bodo drevi pomerili z reprezentanti Kosova. Vsi igralci so nared za igro, je potrdil selektor Matjaž Kek.
Nejc Grilc10. 10. 2025 | 07:10
07:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
PO GROZLJIVKI V CELJU

Napadalec, zaradi katerega je umrl 82-letni Franc, je star komaj 14 let!

Danes bodo pokopali žrtev napada ob Savinji, 82-letnega Celjana Franca Škoberneta.
Mojca Marot10. 10. 2025 | 07:00
06:56
Lifestyle  |  Polet
NAJBOLJŠI NAČIN ZA LAŽJE ŽIVLJENJE

Kako na zdrav način shujšati brez stradanja in izgube moči

Ključ je v pametni prehrani in postopnosti. Doslednost in potrpežljivost morata biti vaš moto.
Miroslav Cvjetičanin10. 10. 2025 | 06:56

Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Strokovnjaki ga priporočajo: fasadno lepilo, ki kljubuje vročini in mrazu

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Preden prečkate mejo – ste res pripravljeni?

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
7. 10. 2025 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Izkušnja, ki vas bo presenetila

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Rastoče cene omrežnine? To je rešitev.

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 08:07
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Leapmotor T03 – avto prihodnosti za sodobne uporabnike

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:54
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z rastjo prihodkov in dobička

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerci se združujejo

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Slikaj račun, osvoji nagrado!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNA ZGODBA

Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

5 naravnih poti do več energije in polnejšega življenja

Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 10:05
