Popovič Hojsa vrgel iz pisarne

NA SODIŠČU

Pravdanje med politikom SDS in novinarjem Mladine: Borut Mekina se brani obtožb, da ga je diskreditiral.

Nekdanji notranji minister Aleš Hojs in novinar Mladine Borut Mekina sta si včeraj zrla iz oči v oči na sodišču. In to zaradi novinarjevega zapisa iz leta 2020 o ozadju Hojsovega nakupa gradbene parcele na Kolombanu v koprski občini. Hojs je prepričan, da je v članku z naslovom Hojsova parcela »kar mrgolelo neresnic«. Najbolj ga je prizadelo, da je bil opremljen »z velikimi mastnimi črkami korupcija« in da je v njem pisalo, da je »ob pomoči političnih prijateljev kar se da prikrito in z oškodovanjem javnega dobrega prišel do precejšnje premoženjske koristi«. Ta korist naj bi znašala 189.000 ...