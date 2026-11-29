Če bo izvoljen za župana Izole, Boris Popovič ne bo sklenil koalicije z Gibanjem Svoboda, SD, Levico ter Listo Mef in Izolani. To je napovedal na petkovi novinarski konferenci, kjer je ostro napadel svojega tekmeca Daniela Radešića in stranke, ki ga podpirajo.

Trdi, da ima večino tudi brez njih

Nasprotnikom je očital blatenje ter zahrbtno in podlo ravnanje. Zatrjeval je, da ima v občinskem svetu večino tudi brez njih, dobre projekte pa bo podprl. Zmotil ga je predvolilni brezplačnik z zapisom »Moji spomini na Borisa«. Za njegovo razdeljevanje je okrivil stranke, ki stojijo za Radešićem.

Radešić: »Jaz ne lažem, kvečjemu laže on«

Radešić je v odzivu za STA zanikal, da bi Popoviča blatil. Pojasnil je, da je za časopis prispeval uvodno besedo, v celoti pa ga zaradi pomanjkanja časa ni prebral. Popovičevo kampanjo na Facebooku je ocenil kot »zelo umazano«.

Napetosti so bile vidne že na televizijskem soočenju, kot smo že poročali. Radešić je govoril o žaljivih komentarjih anonimnih uporabnikov in trdil, da za njimi stoji Popovičeva ekipa. Ta je očitke zavrnil ter opozoril, da je tudi sam tarča žalitev. Kandidata sta se razšla tudi pri vprašanju, kdo se lahko predstavlja kot domačin: Radešića je zmotilo, da se Popovič po priselitvi predstavlja kot Izolan, Popovič pa je želel govoriti predvsem o projektih in prihodnosti občine.

Ali mu bo dogajanje tega tedna škodovalo ali ne, pa bo znano kmalu.