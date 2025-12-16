  • Delo d.o.o.
POROD DOMA

Porod na domu se je končal tragično: otrok hudo prizadet (FOTO)

Babica Tejča Moškrič se zaradi domnevnih strokovnih napak zagovarja na sodišču, med razpravo pa naj bi se celo skrila v omaro.
Tanja Jakše Gazvoda
 16. 12. 2025 | 07:12
 16. 12. 2025 | 08:34
5:12
Mlad par iz Posavja se je pred dobrimi petimi leti in pol veselil prihoda novega družinskega člana. Zdravnik je že v petem mesecu nosečnosti na podlagi preiskav bodočim staršem povedal, da lahko pričakujejo zdravega in živahnega otročiča. Da bi bil porod čim bolj pristna naravna izkušnja, se je nosečnica odločila, da bo rodila doma. Povezala se je z babico Tejčo Moškrič, ki izvaja porode na domu, na porod pa jo je pripravljala tudi doula, kot se reče obporodni strokovnjakinji. A prihod malčka se je sprevrgel v pravo nočno moro, novorojenčka, ki je ob porodu doživel hudo dihalno stisko in posledično poškodbe možganov, je v ljubljanski klinični center odpeljal helikopter. Deček ima zdaj zaradi zapletov pri porodu hudo obliko cerebralne paralize.

»Če bi bil porod izveden pravočasno, varno in z vso ustrezno zdravstveno oskrbo, bi se otrok rodil zdrav,« je očitke iz obtožnega predloga strnila krška tožilka Mateja Resnik Bahčič. Tožilstvo Moškričevi očita, da je izpeljala porod na domu 15 dni po predvidenem datumu poroda in več kot tri dni po odteku porodne vode, kljub temu pa je porod potekal še dva dni, kar je predstavljalo večje tveganje. Otrok je bil namreč ogrožen že od odteka porodne vode. Babica Tejča Moškrič iz Postojne je morala sesti na zatožno klop brežiškega okrajnega sodišča. Obdolžena je, da naj bi kot zdravstveni delavec pri opravljanju svoje zdravstvene dejavnosti iz malomarnosti ravnala v nasprotju s pravili stroke. Za kaznivo dejanje malomarnega zdravljenja in opravljanja zdravilske dejavnosti je zagrožena zaporna kazen do treh let.

Gora očitkov

Po besedah tožilke je Moškričeva, ko se je z bodočo mamico dogovorila za porod na domu, opustila varno babiško nego in ni storila vsega, da bi preprečila hude zaplete, porod pa je izvedla, čeprav je vedela, da porod prvorodnice ni bil več primeren za porod na domu. Tožilstvo ji očita tudi, da nosečnice ni prišla pogledat na dom, saj je bila nosečnost postterminska, prav tako je ni obiskala, ko jo je nosečnica obvestila, da ji je odtekla voda, kar se je zgodilo 19. maja 2020. »Ni spremljala njenega stanja niti ni preverjala parametrov pri plodu in nosečnici, prav tako je opustila antibiotično zdravljenje za preprečevanje okužb pri bodoči mamici in novorojenčku, kar bi morala storiti zaradi razpoka mehurja in podaljšane nosečnosti. K njej na dom je prišla šele dva dni po tem, ko ji je odtekla voda, torej 21. maja 2020, okoli 3. ure zjutraj. Takrat je ni pregledala vaginalno niti ni poslušala plodovega srčnega utripa, ampak jo je zgolj opazovala cel dan in naslednjo noč, dopoldne pa ji je dala popiti mešanico z ricinusovim oljem in dala svečko belladonna (gre za homeopatsko zdravilo, op. p.), čeprav je bila bodoča mama že v porodni fazi in bi morala začeti porod že prej. Popoldne je le trikrat na kratko poslušala utrip ploda in tega dne porod zaključila v kopalni kadi.

Glede na vse znane okoliščine je bilo izvajanje poroda nestrokovno in v nasprotju z zdravstveno doktrino za izvajanje babiške dejavnosti. Prav tako o porodu na domu ni obvestila službe nujne medicinske pomoči niti zdravnika specialista ginekologa in porodništva Splošne bolnišnice Brežice, kot bi to morala,« je očitke predstavila tožilka in dejala, da se je otrok rodil 22. maja ob 16.45 s hudo možgansko okvaro, ob prihodu nujne medicinske pomoči pa se je Moškričeva celo skrila, namesto da bi kot babica posredovala pomembne informacije. Po mnenju tožilstva je Moškričeva kršila več predpisov in zakonov s področja porodničarstva oziroma zdravstva; zakon o zdravstveni dejavnosti, pravilnik o izvajanju preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, kodeks etike za babice Slovenije, priporočila antibiotičnega zdravljenja ob porodu ter kompetence in poklicne aktivnosti izvajalcev v dejavnosti babištva.

Ni se še zagovarjala

V sredo se je na brežiškem sodišču torej začelo sojenje, sodnik Almir Kurspahić je načrtoval zaslišanje obdolžene in obeh staršev. Zaradi zaščite mladoletnega otroka so starši pričali za zaprtimi vrati, Moškričeva pa je dejala, da se bo zagovarjala, ko bodo zaslišane vse priče. A njen zagovornik, odvetnik Miha Kunič, je že pred začetkom obravnave vložil ugovor pravne narave, o njegovih navedbah pa bo sodnik odločil do konca sojenja. Tako je Kunič opozoril, da je Moškričeva deležna dveh očitkov, ki jih že zakonsko ne sme početi kot babica: »Antibiotike lahko predpiše le zdravnik, ne pa drugo medicinsko osebje. Prav tako babica ne sme samostojno izvajati ginekoloških pregledov, to je le domena ginekologov.« Odvetnik tudi dvomi o očitkih, da je bila nosečnost čez rok, saj v spisu ni celotne materinske knjižice nosečnice, manjkajo strani, v katerih je naveden datum zadnje menstruacije in menstrualni ciklus, na podlagi tega pa bi lahko izračunali predvideni datum poroda. Po njegovih informacijah je bil predvideni dan poroda znotraj obdobja, v katerem bi se v skladu s smernicami lahko izvajal porod. 

porod doma babica pri porodu Babica Tejča Moškrič
