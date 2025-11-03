Porodnica Suzana v paniki klicala reševalce – nekaj minut pozneje so slišali jok malega Davida

Z Reševalne postaje UKC Ljubljana prihaja ganljiva novica, ki je mnogim ogrela srce. Med nočno izmeno se je na svet nepričakovano rodil deček David, ki je s svojim prihodom razveselil reševalce, dispečerje in seveda svojo družino.

Kot so zapisali na Facebook strani Reševalne postaje UKC Ljubljana, je mamica Suzana med porodom doma po telefonu sledila navodilom Dispečerskega centra zdravstva. Domači so v paniki, a pogumno ravnali po navodilih, in ko so na kraj prispeli reševalci, so že slišali prvi jok malega junaka.

Reševalca Rok in Teja sta mamici in novorojenčku takoj nudila poporodno oskrbo ter ju varno prepeljala v porodnišnico ljubljanskega kliničnega centra, kjer sta zdaj v dobrih rokah.

»Ponosni smo, da smo lahko del tako čudovitih in nepozabnih trenutkov,« so zapisali pri UKC Ljubljana ter se zahvalili ekipi in dispečerjem za profesionalno delo.

Sledilci so objavo preplavili s čestitkami, lepim željam družini pa se pridružujemo tudi iz našega uredništva.