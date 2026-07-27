Poroka, ki jemlje dih: slovenski častnik in izbranka usodni »da« dahnila pod Triglavom

Slovenska vojska je na svojem Facebook profilu delila izjemne utrinke s prav posebnega slavja. Poročnik iz 132. gorskega bataljona in njegova izvoljenka sta na skupno življenjsko pot namreč stopila na Kredarici, v najvišje ležeči slovenski kapeli. Obred je vodil vojaški kaplan Jakob, nevesto in ženina pa so z vojaškimi častmi pospremili ženinovi sodelavci.

»Spoštovana, na Kredarici sta stopila ob vznožje vajine gore, zakona. Srečno in uspešno se vzpenjajta in premagujta ovire,« so ob čudovitih fotografijah zapisali v Slovenski vojski. Objavo spremljajo spektakularni posnetki iz osrčja Julijskih Alp. Na eni od fotografij mladoporočenca zreta v daljavo in simbolično pogledujeta proti skupni prihodnosti, spet na drugih pa ju obdajajo sodelavci v slovesnih vojaških uniformah. Vojaki so poskrbeli tudi za sproščeno vzdušje, saj so na eni od fotografij odložili suknjiče in z ramo ob rami naredili serijo sklec.

Pod objavo so se usule številne čestitke navdušenih uporabnikov. Mnogi so pohvalili nevsakdanjo izbiro lokacije in zaročencema zaželeli trden zakon. Eden od komentatorjev je zapisal: »Srečno na vajini skupni poti. Naj vama življenje prinese obilo lepih trenutkov, in če bo kakšna ovira, jo premagajta kot prava gamsa!« Drugi pa je dodal: »Najlepša poroka, ki sem jo do zdaj videla na fotografijah. Srečno na skupni poti in trdno, kot je Triglav.«

Posebej izstopa tudi daljše ter hudomušno voščilo ene od uporabnic, ki je zapisala: »Priznam, ne poroči se ravno vsak na Triglavu, ampak če se poročiš z vojakom, je očitno logično, da je treba do oltarja najprej osvojiti najvišji vrh Slovenije.« Mladoporočenca so ob tej novi življenjski misiji z lepimi željami pospremili številni Slovenci, ki jima želijo, naj vse prihodnje vrhove uspešno osvojita skupaj.

Fotografije in lepe želje si lahko ogledate v spodnji objavi.