  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
LJUDJE ZBRALI PODPISE

Porušiti želijo srce kraja

V Pijavi Gorici se je vnel spor okoli zaščitene stavbe. Župan jo želi podreti, civilna iniciativa tega ne dovoli.
Zaščiteni objekt, ki je tik pred porušitvijo. FOTO: Osebni arhiv
Zaščiteni objekt, ki je tik pred porušitvijo. FOTO: Osebni arhiv
Lovro Kastelic
 22. 12. 2025 | 06:45
4:20
A+A-
Simon Hočevar je krajan Pijave Gorice. Po profesiji je pravnik. Takole je začel: »Občina Škofljica je tik pred prvim dejanjem (v sklopu več zadev, ki jih namerava v kraju predrugačiti), najbolj sporno pa se imenuje – rušitev zgodovinske in kulturno zaščitene hiše na Gasilski ulici 4.« Bilo je v četrtek, 11. decembra, ko je 38-letni Hočevar že dopoldne na župana Občine Škofljica Primoža Cimermana vložil zahtevo za sklic zbora občanov Krajevne skupnosti Pijava Gorica in Drenik, kot pravi, pa se je pod to zahtevo podpisalo okoli 10 odstotkov volivcev te krajevne skupnosti (s kakšnimi 1000 ...

Več iz teme

obnovakulturna dediščinaPijava GoricaŠkofljicarušenjerušitev
ZADNJE NOVICE
09:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU LJUBLJANA

Kaj bo s 23-letnikom po brutalnem pretepu na enem od parkirišč za Bežigradom? 42-letnik se še bori za življenje

»Motiv za dejanje še ni pojasnjen, glede na prve podatke pa se osumljenec in oškodovanec pred tem nista poznala.«
22. 12. 2025 | 09:05
09:00
Lifestyle  |  Polet
TO MORATE VEDETI

Teh 5 živil nikoli ne pogrevajte v mikrovalovni pečici! Strokovnjaki svarijo pred tveganji

Strokovnjaki opozarjajo, da špinača, brokoli, gobe, krompir in celo med niso vedno varna izbira za pogrevanje v mikrovalovni pečici.
Miroslav Cvjetičanin22. 12. 2025 | 09:00
08:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Božični dan po Deluxe okusu: popolno ujemanje hrane in vin

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
08:45
Novice  |  Slovenija
PO HUDI UJMI

Teliček Gomzi je prinesel novo upanje (FOTO)

Marjeti in Daniju Faletu se je po brezupu, ki je sledil ujmi avgusta 2023, prižgala luč na koncu tunela. Sredi novembra so postavili še kozolec, za hlev in hišo morajo počakati na prostorski načrt.
Špela Kuralt22. 12. 2025 | 08:45
08:30
Premium
Novice  |  Nedeljske novice
ANIMAL RESORT

Pri družini Gyoha psom igra radio, mačkam televizija (FOTO)

Gostje živalskega hotela družine Gyoha v Kraščih na Goričkem imajo čudovit razgled na tri države.
Andrej Bedek22. 12. 2025 | 08:30
08:25
Bulvar  |  Domači trači
ZAROKA

Slovenska radijca sta se zaročila! Ona je bila povsem iz sebe (FOTO)

Radijska voditelja Jaka Peterka in Kaja Kovačič sta zaročena.
22. 12. 2025 | 08:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Ali Evropa vstopa v novo fazo obrambnega razvoja

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Družinski praznični brunch: toplo, domače, brez kuhanja

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
17. 12. 2025 | 11:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

Kako je to mogoče? Zobni vsadki po meri!

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Cene se spreminjajo iz ure v uro (video)

Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
17. 12. 2025 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote z bistveno manjšo porabo energije

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki