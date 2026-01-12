  • Delo d.o.o.
MOČNO VZNEMIRJEN

Skrivnostni dron nad hišo v Ljubljani, Žiga zaskrbljen: »Ko sem ga opazil, je v trenutku pospešil ...«

Neznani dron je v Ljubljani snemal hišo v mraku.
Fotografija je simbolična. FOTO: Steve Marcus Reuters
Fotografija je simbolična. FOTO: Steve Marcus Reuters
A. G.
 12. 1. 2026 | 10:18
2:15
A+A-

Na družbenem omrežju Facebook se je v zadnjih dneh hitro razširilo skrb vzbujajoče opozorilo, ki ga je s sledilci delil Žiga iz Ljubljane. Njegova izpoved je sprožila val vprašanj, skrbi in ugibanj o zasebnosti, varnosti in morebitnem nadzoru iz zraka. V sredo, 7. januarja, okoli 17. ure, ravno v času, ko se je začelo mračiti, je Žiga pred svojo hišo opazil brezpilotni letalnik – dron, ki ni letel, temveč je nepremično lebdel meter ali dva nad drvarnico in bil očitno usmerjen proti hiši ter njeni okolici. »Dron je stal pri miru in snemal. Ko sem ga opazil, je v trenutku pospešil in odletel v smeri znane gostilne na Katarini,« je zapisal Žiga in dodal, da ga je dogodek močno vznemiril.

Ker vzrok snemanja in lastnik drona za zdaj nista znana, je bil dogodek nemudoma prijavljen policiji ter Agenciji za civilno letalstvo. Primer je v obravnavi, vprašanja pa ostajajo. Je šlo za nepremišljeno uporabo drona, za nezakonito snemanje zasebne lastnine ali celo za ogledovanje terena? Žiga je ob tem pozval vse občane, naj bodo še posebej pozorni na dogajanje nad svojimi domovi, predvsem v večernih urah, ko je vidljivost slabša in je takšne naprave težje opaziti.

Posebno opozorilo FOTO: Facebook, zaslonski posnetek
Posebno opozorilo FOTO: Facebook, zaslonski posnetek

Za komentar smo zaprosili Policijsko upravo Ljubljana. Takoj ko prejmemo njihov odgovor, vas bomo o ugotovitvah nemudoma obvestili.

Nasveti policije: kako ravnati, če opazite sumljiv dron?

  1. Bodite pozorni, če dron dalj časa lebdi nad hišo ali dvoriščem in ne gre zgolj za kratek prelet
  2. Ne poskušajte drona fizično odstraniti ali ogroziti njegovega leta
  3. Zabeležite čas, lokacijo in smer odleta, če je mogoče
  4. Dogodek prijavite policiji na 113 ali najbližji policijski postaji
  5. V primeru suma nezakonitega snemanja je možna tudi kršitev varstva zasebnosti
  6. Uporaba dronov je zakonsko omejena – snemanje zasebnih objektov brez dovoljenja je lahko prepovedano.

Logo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
