Posege opravljajo brez licenc in znanja, iz UKC prišlo jasno sporočilo

ESTETSKE OPERACIJE

V UKC Ljubljana estetske operacije v tujini načeloma odsvetujejo. Najraje v Turčijo, Mehiko, Brazilijo, Južno Korejo, Japonsko in ZDA.

Plastična kirurgija ostaja eno od najbolj priljubljenih sredstev za spremembo vizualne podobe. Število opravljenih posegov se je po svetu od leta 2020 povečalo za 40 odstotkov. Po zadnjih podatkih je med najbolj priljubljenimi ta hip korekcija zgornjih vek (po svetu opravljenih več kot dva milijona posegov), sledijo pa ji liposukcija, povečanje dojk, korekcija brazgotin in rinoplastika. Brez okrevanja Kljub vse večjemu povpraševanju cene ostajajo visoke, v večini primerov je treba odšteti več tisoč evrov. To odvrne marsikaterega potrošnika ali pa ga preusmeri v tujino, kjer so posegi cenejši. ...