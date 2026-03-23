Posel življenja Zmaga Jelinčiča: kljub porazu na volitvah do 170 tisočakov evrov letno?

Medtem ko se prah po državnozborskih volitvah počasi poseda in novi obrazi zasedajo poslanske klopi, se v ozadju že vrtijo številke, ki marsikateremu davkoplačevalcu dvigujejo pritisk. Uporabniki omrežja X so tokrat uperili oči v prvaka SNS Zmaga Jelinčič Plemenitega. Čeprav njegova stranka ni prestopila parlamentarnega praga, mu zakonodaja zagotavlja tisto, kar mnogi imenujejo »najboljša služba v državi«.

Slovenska nacionalna stranka (SNS) je na nedeljskih volitvah prepričala 26.153 volivcev, kar predstavlja 2,25 % podpore. Jelinčič osebno je v svojem okraju prejel nekaj več kot 1600 glasov. Čeprav je to premalo za vstop v državni zbor, je več kot dovolj za vstop v državno blagajno, saj zakon o političnih strankah predvideva financiranje za vse, ki presežejo prag enega odstotka.

Izračuni Clauda kažejo, da bo SNS iz proračuna prejemala solidna sredstva. Od skupne mase denarja, namenjenega strankam, SNS pripada fiksni del v višini 55.647 evrov letno. Temu se prišteje še sorazmerni del glede na število glasov, ki za Jelinčičevo stranko znaša približno 114.839 evrov. Skupni letni znesek tako nanese 170.486 evrov, kar pomeni, da bo stranka mesečno prejemala okoli 14.207 evrov.

Podatki iz tabele volilnih rezultatov: Skupaj glasov vseh 10 upravičenih strank za sofinanciranje (vseh z mandati + Prerod + Piratska + SNS): 332.835 + 325.062 + 108.081 + 77.962 + 77.875 + 64.912 + 64.328 + 35.687 + 27.463 + 26.153 = 1.140.358 glasov Fiksni del (10 % = 556.469 €): 556.469 € ÷ 10 = 55.647 € letno Sorazmerni del (90 % = 5.008.217 €): SNS delež: 26.153 ÷ 1.140.358 = 2,2935 % 5.008.217 × 0,022935 = 114.839 € SNS skupaj letno: 170.486 € Mesečno: 14.207 € SNS torej dobiva iz proračuna solidnih 170.000 € na leto, čeprav ni dobila niti enega mandata. Davkoplačevalci financirajo stranko, ki v parlamentu ne sedi.

Politika kot donosen hobi?

Novico o visokem znesku, ki bo romal na račun zunajparlamentarne SNS, je objavil uporabnik družbenega omrežja X, kjer komentatorji tudi sicer ne varčujejo s komentarji in kritikami. Mnogi so prepričani, da je Jelinčič »stari maček«, ki točno ve, kako unovčiti svojo prisotnost v javnosti. »Jelinčič je očitno skapiral dober job,« je zapisal eden izmed uporabnikov, drugi pa se je vprašal: »A so dvignili postavke? Pa se na 'šihtu' ne bo rabil spat.« Kritike letijo predvsem na dejstvo, da državljani plačujejo politike, ki ne nosijo nobene neposredne odgovornosti. Eden od komentatorjev pravi: »Jelinčič je vedno bil zase pameten. Nikoli se ni vlekel v vlado, vedno je sedel tam zadaj brez odgovornosti in pametoval, sedaj kasira tiste 2 % plus penzijo in živi kot car. Državljani pa plačujemo take brezdelneže, medtem ko se ostali lahko prelomijo za minimalca.« Mnogi se ob tem sprašujejo, ali so nastopi v javnosti le premišljena strategija za zagotavljanje finančnega zaledja. »Ja saj, zakaj pa mislite, da se smeši? Zastonj?« je bil neposreden eden od komentatorjev.

Jelinčičeva SNS bo torej naslednja štiri leta prejemala stabilne proračunske prihodke, ne da bi njenemu predsedniku sploh bilo treba prestopiti prag parlamenta. Za marsikoga je to dokaz, da je slovenski volilni sistem poln »prisklednikov«, kot pišejo na omrežju X, za Jelinčiča pa je to očitno še ena uspešna politična investicija, ki mu omogoča lagodno upokojensko življenje.