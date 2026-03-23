VOLITVE 2026

Posel življenja Zmaga Jelinčiča: kljub porazu na volitvah do 170 tisočakov evrov letno?

Višina zneska je odvisna od števila prejetih glasov.
Mnogi so prepričani, da je Jelinčič »stari maček«, ki točno ve, kako unovčiti svojo prisotnost v javnosti. FOTO: Dejan Javornik
N. P.
 23. 3. 2026 | 18:01
 23. 3. 2026 | 18:18
Medtem ko se prah po državnozborskih volitvah počasi poseda in novi obrazi zasedajo poslanske klopi, se v ozadju že vrtijo številke, ki marsikateremu davkoplačevalcu dvigujejo pritisk. Uporabniki omrežja X so tokrat uperili oči v prvaka SNS Zmaga Jelinčič Plemenitega. Čeprav njegova stranka ni prestopila parlamentarnega praga, mu zakonodaja zagotavlja tisto, kar mnogi imenujejo »najboljša služba v državi«.

Slovenska nacionalna stranka (SNS) je na nedeljskih volitvah prepričala 26.153 volivcev, kar predstavlja 2,25 % podpore. Jelinčič osebno je v svojem okraju prejel nekaj več kot 1600 glasov. Čeprav je to premalo za vstop v državni zbor, je več kot dovolj za vstop v državno blagajno, saj zakon o političnih strankah predvideva financiranje za vse, ki presežejo prag enega odstotka.

Izračuni Clauda kažejo, da bo SNS iz proračuna prejemala solidna sredstva. Od skupne mase denarja, namenjenega strankam, SNS pripada fiksni del v višini 55.647 evrov letno. Temu se prišteje še sorazmerni del glede na število glasov, ki za Jelinčičevo stranko znaša približno 114.839 evrov. Skupni letni znesek tako nanese 170.486 evrov, kar pomeni, da bo stranka mesečno prejemala okoli 14.207 evrov.

Podatki iz tabele volilnih rezultatov:

Skupaj glasov vseh 10 upravičenih strank za sofinanciranje (vseh z mandati + Prerod + Piratska + SNS): 332.835 + 325.062 + 108.081 + 77.962 + 77.875 + 64.912 + 64.328 + 35.687 + 27.463 + 26.153 = 1.140.358 glasov

Fiksni del (10 % = 556.469 €): 556.469 € ÷ 10 = 55.647 € letno

Sorazmerni del (90 % = 5.008.217 €): SNS delež: 26.153 ÷ 1.140.358 = 2,2935 % 5.008.217 × 0,022935 = 114.839 €

SNS skupaj letno: 170.486 €

Mesečno: 14.207 €

SNS torej dobiva iz proračuna solidnih 170.000 € na leto, čeprav ni dobila niti enega mandata. Davkoplačevalci financirajo stranko, ki v parlamentu ne sedi.

FOTO: Blaž Samec

Politika kot donosen hobi?

Novico o visokem znesku, ki bo romal na račun zunajparlamentarne SNS, je objavil uporabnik družbenega omrežja X, kjer komentatorji tudi sicer ne varčujejo s komentarji in kritikami. Mnogi so prepričani, da je Jelinčič »stari maček«, ki točno ve, kako unovčiti svojo prisotnost v javnosti. »Jelinčič je očitno skapiral dober job,« je zapisal eden izmed uporabnikov, drugi pa se je vprašal: »A so dvignili postavke? Pa se na 'šihtu' ne bo rabil spat.« Kritike letijo predvsem na dejstvo, da državljani plačujejo politike, ki ne nosijo nobene neposredne odgovornosti. Eden od komentatorjev pravi: »Jelinčič je vedno bil zase pameten. Nikoli se ni vlekel v vlado, vedno je sedel tam zadaj brez odgovornosti in pametoval, sedaj kasira tiste 2 % plus penzijo in živi kot car. Državljani pa plačujemo take brezdelneže, medtem ko se ostali lahko prelomijo za minimalca.« Mnogi se ob tem sprašujejo, ali so nastopi v javnosti le premišljena strategija za zagotavljanje finančnega zaledja. »Ja saj, zakaj pa mislite, da se smeši? Zastonj?« je bil neposreden eden od komentatorjev.

Jelinčičeva SNS bo torej naslednja štiri leta prejemala stabilne proračunske prihodke, ne da bi njenemu predsedniku sploh bilo treba prestopiti prag parlamenta. Za marsikoga je to dokaz, da je slovenski volilni sistem poln »prisklednikov«, kot pišejo na omrežju X, za Jelinčiča pa je to očitno še ena uspešna politična investicija, ki mu omogoča lagodno upokojensko življenje.

 

ZADNJE NOVICE
18:01
Novice  |  Slovenija
VOLITVE 2026

Posel življenja Zmaga Jelinčiča: kljub porazu na volitvah do 170 tisočakov evrov letno?

Višina zneska je odvisna od števila prejetih glasov.
23. 3. 2026 | 18:01
18:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
DOBRA VILA

Dobra vila Maja: Ne bežite od sebe

Vsi iščemo svoj višji jaz, a ne razumemo, da se lahko z njim povežemo, le če utišamo misli in čustva.
23. 3. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: jutri ne reagirajte prehitro – razlog vas bo presenetil

Kaj nam napovedujejo zvezde za torek, 24. marca 2026.
23. 3. 2026 | 18:00
17:44
Bulvar  |  Zanimivosti
NAJMLAJŠA MATI V ZGODOVINI

Svet je obnemel, petletnica rodila zdravega dečka

Petletna mati rodila zdravega sina – kdo je njegov oče?
23. 3. 2026 | 17:44
17:30
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Ta en trik bo vašo sivko spremenil v bujen, dišeč grm (večina ga ne pozna!)

Sivka je nezahtevna, a brez pravilnega obrezovanja hitro izgubi obliko in cvetove. Spomladanska rez je ključna za gost in zdrav grmiček.
23. 3. 2026 | 17:30
17:28
Bulvar  |  Domači trači
PRVIČ

Veselje do neba: kuharski mojster iz MasterChefa Slovenije je postal očka (FOTO)

Mojmir Šiftar in njegova žena Anja sta prvič postala starša.
23. 3. 2026 | 17:28

