VOLITVE 2026

Poslanca bi rada postala tudi dva dijaka, to sta listi, na katerih kandidirata

Med kandidat je še 35 študentov, precej pa je tudi upokojencev – teh je 245.
Odločali bomo 22. marca. FOTO: Leon Vidic
Odločali bomo 22. marca. FOTO: Leon Vidic
N. P.
 4. 3. 2026 | 08:53
3:44
A+A-

Na prihajajočih volitvah v državni zbor se bo za poslanski mandat potegovalo kar 1185 kandidatov. Med njimi je 665 kandidatov in 520 kandidatk, razmerje med spoloma pa je povsem izenačeno le na listi Piratske stranke Slovenije. Volitve bodo zaznamovale velike starostne razlike med kandidati – najmlajši ima komaj 19 let, najstarejši pa kar 92. Najmlajši kandidat je 19-letni Beno Lončarič, ki kandidira na skupni listi Zelenih Slovenije in Stranke generacij v volilnem okraju Kranj 1. Prav tako 19-letna je najmlajša kandidatka Hana Fejzič, ki bo na listi stranke Zaupanje Karla Erjavca kandidirala v Sevnici. Najstarejši kandidat je 92-letni Jožef Lipnik, prav tako na listi Zaupanja Karla Erjavca, ki bo kandidiral v Šmarju pri Jelšah. Najstarejša kandidatka je Helena Sitar, ki bo aprila dopolnila 86 let in kandidira v okraju Kranj 3.

Na kandidatnih listah je sicer 112 kandidatov, mlajših od 30 let, in kar 251 kandidatov, starejših od 65 let. Med kandidati sta tudi dva dijaka in 35 študentov, precej pa je tudi upokojencev – teh je 245. Najvišjo povprečno starost kandidatov ima lista Glas upokojencev Pavla Ruparja, kjer je povprečje 65,6 leta. Najmlajšo ekipo imajo Pirati, katerih kandidati so v povprečju stari 37,2 leta, piše STA.

Tudi devet županov, a funkciji sta nezdružljivi

Na volitvah kandidira tudi veliko aktivnih političnih funkcionarjev. Med njimi je poleg predsednika vlade še 15 od 20 aktualnih ministrov ter 79 od 90 sedanjih poslancev. Kandidira tudi en evropski poslanec in devet državnih sekretarjev. Med kandidati so tudi voditelji več strank – premier in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, predsednik SD Matjaž Han ter koordinatorja Levice Asta Vrečko in Luka Mesec. Na kandidatnih listah so tudi številni lokalni funkcionarji. Za poslanski mandat se poteguje devet županov – šest jih kandidira na skupni listi NSi, SLS in Fokusa Marka Lotriča, dva na listi Socialnih demokratov, eden pa na listi stranke Prerod Vladimirja Prebiliča. Če bi bili izvoljeni, bi morali župansko funkcijo zapustiti, saj sta funkciji župana in poslanca nezdružljivi.

Posebnost letošnjih volitev je tudi možnost kandidature v dveh volilnih okrajih. Takšnih kandidatov je 163, med njimi več predsednikov strank. Robert Golob bo kandidiral v okrajih Ljubljana Bežigrad 1 in Domžale 2, Luka Mesec v okrajih Ljubljana Center in Ljubljana Šiška 1, Janez Janša pa v Grosupljem in Ivančni Gorici. Skupno bo sicer v Sloveniji 88 volilnih okrajev, v vsakem pa se voli po en kandidat posamezne liste. Volilni zakon določa tudi, da mora biti na kandidatni listi vsaj 35 odstotkov predstavnikov vsakega spola. Najmanjši delež kandidatk imajo na skupni listi NSi, SLS in Fokusa Marka Lotriča, kjer je razlika med številom kandidatov in kandidatk največja. Volilna tekma tako združuje zelo raznolike kandidate – od mladih študentov do dolgoletnih politikov, od županov do upokojencev. O tem, kdo bo sedel v poslanskih klopeh, bodo odločili volivci na volitvah 22. marca.

