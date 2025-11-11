Drama na Šubičevi 4: Poslanca Andreja Hoivika odpeljali z reševalnim vozilom

Poslanca SDS Andreja Hoivika je iz parlamenta odpeljalo reševalno vozilo, navaja portal 24ur.

V stranki SDS so za omenjeni portal povedali, da se je njihov poslanec slabo počutil in imel visoko vročino.

Za zdaj uradnih informacij o njegovem trenutnem zdravstvenem stanju še ni, v SDS pa poudarjajo, da si poslanec zasluži mir in zasebnost.

Kot je znano, je maja prišlo do incidenta, v katerem so na strehi državnega zbora opazili osebo. Na kraju so posredovali gasilci, policija in reševalci. Poslanec Andrej Hoivik je s strehe nagovarjal mimoidoče in med drugim zagrozil, da bo skočil. Kot je med drugim dejal, ne obsoja nikogar, niti premiera Roberta Goloba, a po njegovem mnenju »ni prav, kar delajo s to državo«. K sreči se je vse dobro končalo, Hoivik je s strehe državnega zbora varno sestopil.

Po neuradnih informacijah naj bi bil Hoivik že pod zdravniškim nadzorom, njegovo stanje pa ni življenjsko ogrožajoče.

Kot je znano, je omenjeni poslanec pred časom že imel zdravstvene težave.