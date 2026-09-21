Poslanci koalicije tretjič preprečili ustanovitev preiskovalne komisije o Black Cube

Parlamentarna večina je potrdila umik točk o odreditvi parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank, ki ju je zahtevala opozicija, z dnevnega reda seje DZ. Za umik, ki so ga predlagale koalicijske SDS, NSi, SLS, Fokus in Demokrati, so glasovali še poslanci Resnice, z izjemo predsednika DZ Zorana Stevanovića.

Za petek je bila na seji predvidena odreditev omenjenih parlamentarnih preiskav, ki jih DZ poleti z zavrnitvijo dnevnega reda izrednih sej ni odredil. A koalicija meni, da je treba pred odreditvijo preiskav počakati na izid referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki jo je DZ sprejel maja.

Referendum o uveljavitvi te novele bo 11. oktobra, odločitev volivcev pa bo »pomembna za nadaljnje odločanje na področju parlamentarnih preiskav«, menijo. Poslanec SDS Andrej Poglajen je v obrazložitvi na seji dodatno dejal, da njihov predlog ne pomeni, da preiskavi ne bosta odrejeni ali želijo pomesti stvari pod preprogo, pač pa želijo počakati na dokončno potrditev zakonodajnega okvirja na referendumu. Če bo zakon na referendumu potrjen, pa se obenem po njegovih besedah postavlja tudi vprašanje, zakaj bi uvedli komisiji po drugem zakonu kot vse ostale, ki bodo morebiti predlagane po uveljavitvi maja sprejete novele zakona o parlamentarni preiskavi.

Je šlo za poskus vplivanja na izid letošnjih volitev?

S preiskovalno komisijo o aferi Black Cube bi DZ ugotavljal, ali je šlo za poskus vplivanja na izid letošnjih parlamentarnih volitev, s parlamentarno preiskavo glede suma obvodnega oz. nedovoljenega financiranja političnih strank pa bi medtem raziskali sume prikritega financiranja.

Za razpravo o obeh aktih je v petek v DZ skupaj predvidenih osem ur, o predlogih pa DZ ne glasuje, ampak je za odreditev dovolj že seznanitev poslancev na plenarni seji.

Opozicija je bila v razpravi zelo kritična, saj meni, da gre koalicija predaleč in krši ustavo. Poslanka Svobode Lena Grgurevič je zaradi nespoštovanja ustave in zlorabe postopka napovedala kazenske ovadbe. Ustava določa, da DZ mora odrediti parlamentarno preiskavo na zahtevo tretjine poslancev DZ. Pomen te ustavne določbe in odreditve parlamentarne preiskave brez odlašanja je pred dnevi izpostavilo tudi ustavno sodišče.

Razveljavilo je namreč določbo zakona o parlamentarni preiskavi, ki predvideva, da DZ ne more imenovati preiskovalne komisije, če je vložena zahteva za ustavno presojo akta o odreditvi preiskave. Tak odlog ni vedno nujen, nepotrebno zavlačevanje pa bi poseglo v ustavno pravico DZ, da odredi parlamentarno preiskavo, meni sodišče. Poslanec Poglajen je danes sicer dejal, da je ustavno sodišče ugotovilo, da je aktualni zakon o parlamentarni preiskavi neustaven in da bi preiskavi odredili na podlagi neustavnega zakona. A ustavno sodišče o drugih izpodbijanih členih še ni odločalo, tako ostale določbe ostajajo v veljavi.