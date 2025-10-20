Poslanci nad Goloba z vprašanji, a v parlamentu ga ne bo! Gostil bo Macrona

Poslanci bodo danes začeli redno oktobrsko plenarno zasedanje, pri čemer jih najprej čaka seznanitev z odstopom poslanca SD Janija Prednika. Sledila bodo poslanska vprašanja ministrski ekipi Roberta Goloba, predsednik vlade pa bo nanje odgovarjal v sredo, saj bo danes gostil voditelje držav MED9, do torka pa bo na njegovo povabilo na delovnem obisku francoski predsednik Emmanuel Macron.

Golob bo danes v Portorožu gostil voditelje sredozemskih članic EU, združenih v MED9. Gre za vrhunec slovenskega predsedovanja skupini, na katerem bodo voditelje v družbi predsednice Evropske komisije in jordanskega kralja zaposlovale zlasti konkurenčnost evropskega gospodarstva in razmere na Bližnjem vzhodu.

Eden najpomembnejših dogodkov

Na srečanju, ki ga vlada opisuje kot enega najpomembnejših mednarodnih dogodkov zadnjih desetletij v Sloveniji, bo danes Golob gostil voditelje Francije, Španije, Grčije, Portugalske, Malte, Cipra in Hrvaške. Italijo bo medtem zastopal zunanji minister Antonio Tajani.

V družbi predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen in jordanskega kralja Abdulaha II. jih bodo zaposlovale zlasti konkurenčnost evropskega gospodarstva in Bližnji vzhod.

Ob zaključku je predvidena skupna deklaracija voditeljev sredozemskih držav, pa tudi skupna izjava z Jordanijo o bližnjevzhodni krizi.

Macron v ponedeljek in torek na delovnem obisku

Že pred vrhom MED9 je Golob v nedeljo na uradnem obisku gostil jordanskega princa, drevi pa bo delovni obisk v Kopru začel francoski predsednik Emmanuel Macron, ki prihaja v Slovenijo na povabilo premierja Roberta Goloba.

Macron v ponedeljek obiskal Luko Koper, torek pa bo preživel v Ljubljani, kjer ga bo tudi sprejela predsednica republike Nataša Pirc Musar.